『orange』の高野苺氏の最新作『君になれ』待望のコミックス1巻が10月15日発売！　コブクロ楽曲入りPV初公開＆CD付き限定版も

累計480万部を超える大ヒット漫画『orange』の高野苺氏による最新作『君になれ』コミックス第1巻が、2018年10月15日(月)に発売となりました!

本作は、今年の9月8日に結成20周年を迎えたコブクロの楽曲「君になれ」からインスピレーションを受けて生まれた作品。コミックスと、コブクロの「君になれ」のCDがセットになった「コブクロCD付き限定版」も同日発売となります。

発売を記念して、「試し読み小冊子とフェイスパックセット」のサンプリングや、様々なプレゼントキャンペーンなども実施。この機会に是非『君になれ』にご注目ください!

『君になれ』コミックス1巻&コブクロCD付き限定版発売!

2018年4月に発売したコブクロのシングルCD「ONE TIMES ONE」に収録された楽曲「君になれ」を元にした漫画制作をコブクロが高野苺氏にオファー。「君になれ」を繰り返し聴き、コブクロとの意見交換を重ね、2018年4月より、青年漫画誌「月刊アクション」(双葉社刊)にて、漫画『君になれ』の連載をスタートさせました。

この作品は、コブクロが「君になれ」に込めたメッセージを高野苺氏が読み取り、ゼロから物語や登場人物を作り上げたオリジナルの連載作品で、著者にとっても初の試み。新連載掲載号の「月刊アクション6月号」(2018年4月25日発売)は、高野苺氏、コブクロの両ファンから高い関心を集めました。そして、待望のコミックス第1巻と、コブクロが今年のライブツアーで披露した「君になれ」のライブ音源を初収録した、シングルCD付き特別限定版が、10月15日(月)発売となりました。

高野苺『君になれ1.』(通常版/限定版)書誌情報● 通常版

アクションコミックス

『君になれ1.』

著者:高野苺

発売日:2018年10月15日(月)

定価:本体620円+税

判型:B6判

発売元:双葉社

※発売日は地域により異なります。

※こちらの商品にCDは付きません。

【コミック】君になれ(1)

● 限定版

アクションコミックス

『君になれ1. コブクロCD付き限定版』

著者:高野苺

発売日:2018年10月15日(月)

価格:本体1500円+税

コミックス判型:B6判

発売元:双葉社

CD製造元:ワーナーミュージック・ジャパン

※発売日は地域により異なります。

※数量限定商品です。 追加生産はございません。

【コミック】君になれ(1) コブクロCD付き限定版

【限定版同梱内容】

●高野苺『君になれ』コミックス第1巻(通常版と同じ内容です)

●「君になれ」コラボコミックス着せ替えカバー(カバーは、通常版コミックスカバーの上に着せ替えカバーがまかれます。)

●ライブ音源初収録!コブクロ「君になれ」シングルCD(製造元:ワーナーミュージック・ジャパン)

●「君になれ」コラボCDスリーブケース

▲コミックス着せ替えカバー

【シングルCD内容】

●収録曲

01君になれ

02君になれ(LIVE from KOBUKURO WELCOME TO THE STREET 2018“ONE TIMES ONE”)

●ブックレット

小渕健太郎直筆歌詞&コブクロライブ写真掲載ブックレット

▲コブクロ「君になれ」シングルCD

● 高野苺『君になれ』あらすじ

『orange』『夢みる太陽』の高野苺待望の最新作は、コブクロの「君になれ」から生まれた【本物の自分】を見つけるための青春と葛藤の物語。

高校3年生の【太陽】は、ミュージシャンになる事を夢見て軽音部に所属している。しかし、バンドメンバーは太陽だけ、ギターの腕もいまいち、ライブ経験ゼロと、理想と現実の差にくじけそうになっていた。そんな時、クラスメイトの【光】と話す事で、太陽はこれまで心の奥に隠していた「秘密」と向き合うようになっていく…太陽と光、そして太陽の幼馴染みの【桜】。迷い、悩みながらも、いつの日か「本物の自分」を見つけることはできるのか?

コブクロ楽曲入り高野苺『君になれ』プロモーション動画初公開!

高野苺『君になれ』コミックス1巻のプロモーション動画が公開。コミックスのプロモーション動画の制作は、コブクロ「君になれ」ティザーMVを制作したスタジオ「kirameki.inc」が担当。ShortバージョンとLongバージョンの2種類があり、どちらもコブクロの楽曲と高野苺氏の漫画が映像と音楽でコラボした作品となっています。

● Shortバージョン

使用楽曲/「君になれ」「未来」(コブクロ)

使用作品/『君になれ』『orange』(高野苺)

● Longバージョン

使用楽曲/「君になれ」(コブクロ)

使用作品/『君になれ』(高野苺)

【ピッコマ×双葉社】 君になれ!綺麗になれ! 小冊子&フェイスパックセットサンプリングキャンペーン開催決定

電子版『君になれ』配信中の無料漫画アプリ「ピッコマ」を運営する株式会社カカオジャパンと、高野苺『君になれ』の出版元・双葉社が協力し、2018年10月21日(日)に一日限定で、『君になれ』の小冊子とフェイスパックセットのサンプリングを実施します。

サンプリングアイテムは、『君になれ』第1話~第3話までを話数ごとに分冊した小冊子3冊にフェイスパック1枚をセットにした豪華版で、1515(イチゴ・イチゴ)個を無料で配布いたします。

【コンセプト】

話数ごと分冊した小冊子は、話数読みが主体の「ピッコマ」の読後感を再現。さらに、フェイスパックをしている時間に『君になれ』の小冊子を読んで【待てば】、読み終わる頃には【¥0】で『君になれ』と「綺麗になれ」が体験できてしまうという、同アプリの【待てば¥0】モデルのお得さや楽しさをイメージしています。

実施日:10月21日(日)

時間:12時~19時(予定) (配布完了次第終了)

場所:JR新宿駅南口(ルミネ新宿1前)、池袋サンシャイン通り(予定)

配布数:1515個(2カ所合計)

※場所・時間は変更になる場合があります。

※悪天候の場合は中止になる場合があります。

詳細は【高野苺『君になれ』特設サイト】の「イベントページ」をご確認ください。

【待てば¥0】無料漫画アプリ「ピッコマ」で電子版『君になれ』配信中!

https://piccoma.com/web/product/3086

『君になれ』図書カードプレゼント! 感想大募集キャンペーンスタート

2018年10月15日から2018年11月15日までの間、高野苺『君になれ』特設サイトのイベントページから、『君になれ』コミックス1巻もしくは電子版『君になれ』第1話~第5話までの感想を募集します。

キャンペーンに参加してくれた人の中から抽選で10名様に、『君になれ』イラスト入り図書カード(500円)をプレゼント。

詳細は【高野苺『君になれ』特設サイト】の「イベントページ」をご確認ください。

高野苺描き下ろしスマホ用壁紙プレゼント! Twitterキャンペーンスタート

2018年10月15日から2018年11月4日までの間、高野苺コミックス公式Twitterアカウント「高野苺コミック情報公式(@orange_comics)」から配信されるキャンペーンツイートから「#リツイート」をした人全員に、高野苺氏描き下ろしスマホ用壁紙をプレゼントするキャンペーンを開催中。

【高野苺コミック情報公式(@orange_comics)】

10/15~11/4まで! 『君になれ』無料試し読み増量! 1~3話一挙公開中

本日より、2018年11月4日までの間、高野苺『君になれ』特設サイトにて、『君になれ』の第1話~第3話が無料公開となっています。

高野苺『君になれ』特設サイト

書店別コミックス購入者特典実施店舗● アニメイト

▼B6サイズビジュアルボード

※一部店舗では特典を実施していません。

※特典は数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。

詳細は【高野苺『君になれ』特設サイト】の「購入特典ページ」をご確認ください。

高野苺(たかの いちご)プロフィール

1月11日生まれ/長野県出身 松本市在住

高校在学中に「別冊マーガレット」(集英社)で漫画家デビューを果たす。

著者初の長期連載作品『夢みる太陽』は女子中高生の間で人気となり、続く『orange』発表後は、活躍の場を双葉社の「月刊アクション」に移し、国内外幅広い層の読者から支持を得て、2015年12月に実写映画化(興行収入32億円突破)、2016年7月よりTVアニメシリーズが開始、同年11月には、アニメーション映画の公開と、メディアミックスが続いた。現在『orange』はコミックス6巻まで発売中で、「月刊アクション」にて不定期で掲載している。また、2018年4月からは、コブクロとのコラボレーションで生まれた『君になれ』を「月刊アクション」で連載している。

『orange』はコミックス累計480万部突破、新装版『夢みる太陽』(全10巻/双葉社刊)もコミックス累計100万部を突破している。

コブクロプロフィール

小渕健太郎は1977年3月13日生まれ。宮崎県出身。黒田俊介は1977年3月18日生まれ。大阪府出身。

ストリートライブ活動を通じて1998年9月にコブクロを結成。2001年3月、ワーナーミュージック・ジャパンより「YELL~エール/Bell」でメジャーデビュー。2006年のベスト・アルバム「ALL SINGLES BEST」は350万枚の売り上げ。

2007年の「蕾」が第49回日本レコード大賞を受賞。2012年の「ALL SINGLES BEST 2」は100万枚を突破。

代表曲は、「永遠にともに」「ここにしか咲かない花」「桜」「蕾」「流星」「未来」など。

2012年9月9日には、大阪の万博記念公園にて5万人を動員してフリーライブを実施。

2014年NHKソチオリンピック・パラリンピック放送テーマソング「今、咲き誇る花たちよ」をリリース。2015年、映画『orange-オレンジ-』の主題歌「未来」をリリースしロングヒットを記録。2016年の2年半ぶりのニューアルバム「TIMELESS WORLD」が25万枚の大ヒット。

2018年4月11日に、約1年ぶりとなるシングル「ONE TIMES ONE」を発売。収録楽曲「君になれ」で、漫画家・高野苺とタッグを組み、連載漫画「君になれ」(月刊アクション刊)がスタート。

5月からの、初のバックバンドなし2人だけでの全国ツアーが大成功を収める。

9月8日には結成20周年を迎え、9月16日に小渕の地元・宮崎県にて、結成20周年記念ライブ『KOBUKURO 20TH ANNIVERSARY LIVE IN MIYAZAKI』を開催。11月7日には、30枚目のシングル「風をみつめて」を発売予定。

12月5日には、20年の集大成となる初のコンプリートベスト「ALL TIME BEST 1998-2018」の発売が決定している。

コブクロオフィシャルサイト