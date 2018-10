■TVアニメ「とある魔術の禁書目録 III」とのコラボイベント開催!

開催期間:2018年10月15日(月)メンテナンス終了後~2018年11月1日(木)

TVアニメ「とある魔術の禁書目録 III」との期間限定コラボレーションイベントが実施!!コラボ騎士として、「異界型 上条当麻&インデックス」が入手できる可能性のあるコラボガチャが設置されます。また、最強の能力者「アクセラレータ」が風属性の3Dボスとして登場!今しか楽しめない白熱のバトルをお楽しみください。

■1日1回限定!無料3連ガチャ!(10/15~10/24まで)

10月15日のコラボイベント開始日から、10月24日まで1日1回チャレンジできる無料3連ガチャが設置されます。「異界型 上条当麻&インデックス」を入手するチャンス!

■コラボ記念ログインボーナス

「とある魔術の禁書目録 III」とのコラボ期間中に、乖離性ミリオンアーサーにログインすると、コラボ限定の特別なログインボーナスを手に入れることができます。

1日目:MR「異界型インデックス」(4アーサータイプ)をプレゼント!

2日目:コラボスタンププレゼント

3日目:アーサーチェンジ「御坂美琴」プレゼント!

※MR「異界型インデックス」:ゲーム内のイベントでも獲得可能。集めて最上位レアリティMMRに進化!!

