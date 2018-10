ゲーム「あかねさす少女」配信開始！アニメでは語られないストーリーやキャラが楽しめる

『あかねさす少女』ゲームキービジュアル(C)Akanesasu Game Project

アニメ専門チャンネル「アニマックス」開局20周年記念作品として発表された、テレビアニメシリーズとゲームプロジェクトからなるオリジナル作品『あかねさす少女』。この度、ゲームサービスが本日10月15日より開始された。

本作は、2018年秋放送のオリジナルテレビアニメ『あかねさす少女』のゲームプロジェクト。パラレル世界を舞台に様々な「可能性を探す」シュミレーションRPGだ。アニメでは語られなかったストーリーやキャラクターたちも多数登場する。なお、ゲーム版の主人公を人気声優の坂本真綾が務めている。

現在ゲームのサービス開始を記念し、リリース記念ログインボーナスやイベントチャレンジ、ピックアップガチャを実施中。事前登録30万人突破記念の報酬も配布されているため、これを機に気になるファンは是非遊んでみてはいかがだろうか。

【作品概要】

<ゲームメインキャスト>

ナギ :坂本真綾

こあ :悠木碧

リカ :西田望見

レイ :茅野愛衣

マヤ :白石晴香

<アニメメインキャスト>

土宮明日架 :黒沢ともよ

灯中優 :Lynn

みあ・シルバーストーン :東山奈央

七瀬奈々 :小清水亜美

森須クロエ :井上麻里奈

<メインスタッフ>

シナリオ原案 : 打越鋼太郎(『Ever17 -the out of infinity-』)

キャラクター原案 : 桂正和(『ZETMAN』)

コンセプトアーティスト・キャラクター原案 : 浅田弘幸(『テガミバチ』)

メインテーマ作曲 : 伊藤賢治(『ロマンシング サ・ガ』シリーズ、『パズル&ドラゴンズ』)

音楽プロデューサー : Ryu☆(『BEMANI』シリーズ)

<アニメ放送情報>

アニマックス 毎週月曜 19:30~

TOKYO MX 毎週月曜 22:30~

読売テレビ 毎週月曜 26:29~

AbemaTV 毎週月曜 23:00~

他、各配信サービスでも最速放送当日より配信中。

※放送日時は変更になることがあります。

(C)Akanesasu Anime Project

(C)Akanesasu Game Project

室園あ子