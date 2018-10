■タッグバトルをするだけで、毎日くじが引ける「オバケンチャレンジ」開催!

「オバケンチャレンジ」では、タッグを組んでバトルをするだけで「Amazonギフト券(カードタイプ)3,000円分」、「SONY ワイヤレスイヤホン WF-SP700N」、「“チェキスクエア” instax SQUARE SQ6」などの賞品が当たるくじを引くことができます。

さらに、Wチャンスとして、くじを引いた際にプレゼントボックスに届くメッセージから「ツイートする」をタップし、ツイートを投稿した人の中から抽選で10名様に、ファイトリーグ内の通貨である「ファイトマネー×100」をプレゼントします。

参加条件

タイムラインの「オバケンチャレンジ」バナーからタッグパートナーを募集、もしくは他のユーザーのタッグパートナー募集に応じ、タッグバトルに参加。バトル終了後に当選結果がプレゼントボックスに届きます。

※「オバケンチャレンジ」に挑戦できるタッグパートナーの募集回数は、一人につき1日3回が上限となります。

※タッグバトル1回につき、対象となるくじを1回引くことができます。

オバケンチャレンジ賞品一覧

※この中のいずれかの賞品が必ず当たります。

オバケンチャレンジの詳細は、下記の特設サイトをご覧ください。

オバケンチャレンジ特設サイト

https://fight-league.com/campaign/halloween2018/

※「オバケンチャレンジ」のくじでは、タッグ同士で同じ賞品を獲得することができます。

※タッグバトル1回につき、プレゼントボックスにメッセージが届き、くじの結果がわかります。ゲーム内アイテム以外の賞品が当選した場合は、当選通知内の「当選者情報入力フォーム」に賞品配送に必要な情報の入力が必要です。

開催期間

2018年10月16日(火)メンテナンス終了後~11月1日(木)11:59

■「ハロウィンガチャ」が、ついにスタート!

「ハロウィンガチャチケット」で引ける「ハロウィンガチャ」を期間限定で開催します。「ハロウィンガチャ」では、ピリオド34より新たに登場するUS級ファイター「レインボー・パレット」をはじめ、すでにゲーム内に登場している「マトリョーシ家の箱入り娘」などのUS級ファイター5体がハロウィンコスチュームで登場するほか、ゲーム内アイテムが獲得できます。

なお、「ハロウィンガチャチケット」は、ファイトリーグのハロウィンキャンペーン「オバケンチャレンジ」や、期間限定イベントバトル「カボチャと踊る TOYS of the Halloween」、またはリクエストのクリア、ログインボーナスで入手可能です。

また、「ハロウィンガチャ」で登場するハロウィンコスチュームのファイターがいるデッキで、期間限定イベントバトル「カボチャと踊る TOYS of the Halloween」に挑戦すると、ハロウィンガチャチケットの獲得率がUPします。

新US級ファイター レインボー・パレット

※ハロウィンコスチューム対象のファイターを、「ハロウィンガチャ」で初めて獲得した場合のみ、ハロウィンコスチュームで登場します。

※US級ファイターのハロウィンコスチュームは、日替わりで「プレミアムにゃにゃポショップ」でも交換可能です。

ハロウィンガチャ/ハロウィンガチャチケット配布/ハロウィン期間限定イベントバトル 実施期間

2018年10月16日(火)メンテナンス終了後~11月1日(木)11:59

■ファイトリーグヘッドライン

ファイトリーグ公式YouTube動画「ファイトリーグヘッドライン」にて、ファイトリーグ ハロウィンキャンペーンやピリオド34の詳しい情報を配信します。

公式YouTubeアカウント

https://www.youtube.com/channel/UCUPx7e82pgk4j_H7sQpal1Q

