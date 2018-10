乃木坂46・齋藤飛鳥「ファンの方は寂しいですよね…」西野七瀬と若月佑美の卒業にコメント

J-WAVEで放送中の番組『POP OF THE WORLD』(ナビゲーター:ハリー杉山)のワンコーナー「HARRY'S ENGLISH CLASS」。ハリー杉山が、乃木坂46・齋藤飛鳥に英語を教えるコーナーです。10月13日(土)のオンエアでは、英語フレーズから答えを導き出すゲーム「ボク、だ〜れだクイズ!」で英語を学びました。

■西野七瀬と若月佑美が卒業を発表

齋藤の挨拶「Good morning! It's time to wake up!」(おはよう! 起きる時間だよ!)からスタート。冒頭では、乃木坂46の西野七瀬さんと若月佑美さんが卒業を発表したことについて、齋藤がコメントしました。

齋藤:寂しい気持ちは、もちろんあります。若(若月さん)は卒業発表したあとに、あまりテレビで卒業について流れてないんですけど、なな(西野さん)は、「卒業をします」というコメントが冠番組で流れて、そのときに「悔いはないですか?」ってスタッフさんに訊かれて「全くないです」って清々しい顔で答えていたんです。最近のななは、けっこう楽しそうに、何かを吹っ切った感じでやっているので、すごく楽しそうでいいなと思って、私は好きですね。でもきっとファンの方は寂しいですよね……。

ハリーは「応援しているからこそ、次の人生の扉を開いた彼女たちがどうなるのか知りたい」とコメント。齋藤も「楽しみですよね。まだ芸能界は引退しないということだったので」と話しました。

ここでハリーが「卒業おめでとう!」の英訳をレクチャー。「Congratulations on your graduation!」や「Well done on your graduation!」と表現できるので、西野さんと若月さんが卒業するときなどに使ってみてください。

■「ボク、だ〜れだクイズ! ストリートスタイル」

後半では、定番企画「ボク、だ〜れだクイズ!」で英語を勉強しました。今回は、いつものクイズから少し進化。通常はハリーと齋藤が「あるもの」になりきって英語でヒントを出題しますが、今回は「ボク、だ〜れだクイズ! ストリートスタイル」と題して、番組スタッフが外国人にある写真を見せて彼らに質問をし、それに対する彼らの答えを聞いて、クイズの答えを導き出しました。みなさんもぜひ挑戦してみてください。

今回のテーマは「みんなが知っているもの」です。ひとつめの出題は以下のとおりです。

Q1:How old do you think? (何歳だと思いますか?)

「I'm gonna go 19.」(19歳くらいかな)

「22」(22歳)

「17」(17歳)

Q2:What's your first impression? (第一印象はどうですか?)

「Fake. Because he makes a fake smile for the picture.」(偽物。だって彼は写真のために作り笑いをしている)

「Excited」(興奮気味)

Q3:What do you think he does? (彼はどんなこと、もしくはどんな仕事をしていると思いますか? )

「He is a fanboy. When he goes to see concert and say yeahhhhh!」(彼は熱狂的なファンだね。コンサートに行ったら、思いっきり騒ぐような人じゃないかな)

「Intern. Do you know what intern is? It's like you work for a big company but no pay, no money.」(インターン生かな。インターンって知ってる? 大企業で、無償で働くんだよ)

「A dentist. Look at that smile!」(歯医者。見てよ、この笑顔)

これらのヒントから、齋藤が以下のように答えました。

齋藤:私、ひとりだけ浮かんでいる人がいるんですよ。でも、こんな言われようだから……。完全に当てずっぽうですけど、ハリー杉山さん(笑)?

正解は「ハリー杉山」でした。外国人に見せた写真を見た齋藤は、「もしこの写真でお見合いがきたらすぐ断ります(笑)」とコメント。しかし、新しい英語コーナーに齋藤は「面白かった。でも聴き取るのが大変ですね。スピードに慣れるためにはいいかもしれません」と前向きでした。

次回10月20日(土)のオンエアでは、J-POPから英語を学ぶ「英語でSING♪SING♪SING♪この曲なんだっけクイズ!」をお届けします。お聴き逃しなく!

