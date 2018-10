■新SSR「アグネス」当たる!Twitterキャンペーン開催

「OVERHIT」公式Twitter(@OVERHIT_nxj)をフォロー&対象のツイートをRTしていただいた方の中から抽選で10名に、新規実装されるSSR英雄「アグネス」をプレゼントするキャンペーンを開催いたしました。「アグネス」は20日より開催されるレイド戦「震天の神域」の風属性ボスに有利な火属性の英雄。この機会にゲットして、震天の神域に挑みましょう!

開催期間:2018年10月15日(月)対象ツイート投稿後~10月18日(木)10:00

応募規約

https://forum.nexon.co.jp/notice/overhit/2799

※投票時、当選発表時に公式Twitterをフォローいただいていることが当選の条件となります。

※非公開アカウントではご応募いただけません。公開設定をご確認の上、ご応募ください。

※本キャンペーンへの応募は、お一人につき1回までとなります。

※当選のご連絡はTwitterのダイレクトメッセージにて行います。連絡から7日以内に返信がない場合、当選権利が移動する可能性がございます。

※当選者への報酬配布は、2018年10月18日(木)12:00より順次開始いたします。

SSR マイペースな探検家「アグネス」

CV:喜多村英梨

出身:グランバース

属性:火

インダストリア出身の考古学者。主にグランバースで活動している。頭脳明晰で、自分の身を守れるくらいの力もあるため、遠慮せず人々に毒舌を吐いてしまう傾向がある。しかし処世術にもたけているため、本気で嫌われることはあまりない。

■震天の神域に風属性の神龍「ファフニール」登場!

ギルドの仲間とともに、強大な力を持つ「神龍」に挑むコンテンツ「震天の神域」に、風属性の新たな神龍「ファフニール」が登場します。神龍に与えたダメージ量や召喚回数、討伐回数などのギルド/個人ミッションが設定されており、クリアすることで、グリモアの製作に必要なアイテムを取得できます。

開催期間:2018年10月20日(土)12:00~10月24日(水)23:59

主な報酬

震天の砂(「震天の神域ショップ」にてアイテムと交換可能)

アルン

次元石

グリモアの製作に必要なアイテム

※召喚用アイテム「神域の祭具」入手可能期間:2018年10月18日(木)~10月24日(水)23:59

※同一のボスに挑戦できる回数は1アカウントにつき3回までとなります。

※「神域の祭具」は、討伐戦の開催期間終了後はアルンに自動変換されます。

※制限時間内に討伐しきれなかった場合でも、ランキングポイントは加算されます。

※「震天の神域」開催期間は、創設・加入・脱退など、ギルドに関する一部機能が制限されます。

■新SSR英雄「アグネス」登場!

10月18日(木)より、新しいピックアップガチャを開催いたします。今回のピックアップガチャでは、既存のSSR英雄「レイカ」、SR英雄「ミナ」「ドミニク」の出現確率がアップしているほか、火属性のSSR英雄「アグネス」が登場します。

開催期間:2018年10月18日(木)12:00~11月1日(木)23:59

