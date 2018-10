ランキングバトルでは初となる、コラボランキングバトル「うまい棒」杯では、ランキング上位に入賞すると、ゲーム内報酬に加えて大量の「うまい棒」を贈呈いたします。また、33位、555位、7777位などの“キリ番”に入賞された方にも「うまい棒」を贈呈。いままでランキングバトルで上位入賞が困難だった方でも、到達した順位次第では「うまい棒」を獲得することが可能です。

「うまい棒」の味の種類はやおきんの駄菓子の中でも人気ナンバーワンの「コーンポタージュ」味をはじめ全部で10種類。どの味が届くかは、届いてからのお楽しみです。さらに、5656位をゲットした方には、現在、月刊コロコロコミック(小学館刊行)にて好評連載中のマンガ「パズドラ」の作者、井上桃太先生による特製サインを贈呈いたします。

「うまい棒」杯にはどなたでもご参加いただけますが、リーダー含め、チーム全体の合計レア度を「40」以下で編成しなければバトル開始ができないルール【チーム合計★40以下】となっています。お持ちのモンスター達を駆使して★40以下で最強のチームを作成し、「うまい棒」杯に挑みましょう。

「うまい棒」杯のゲーム内報酬については後日発表いたします。さらなる詳細は特設サイトをご確認ください。ぜひ大量の「うまい棒」とゲーム内報酬の獲得目指して「うまい棒」杯にご参加ください。

実施期間:2018年10月23日(火)10:00~2018年10月28日(日)23:59

協賛:やおきん

https://padr.gungho.jp/ranking/181015_ranking.html

順位/賞品

1位~10位:うまい棒 1,200本

キリ番順位:うまい棒 1,200本

5656位:井上桃太先生特製サイン

※キリ番に該当する番号については、特設サイトをご確認ください。

※「うまい棒」の味はお選びいただけません。

■スペシャルイベント「パズドラ namba.1大会」

なお、2018年10月20日(土)に、道頓堀ZAZA(大阪府中央区)にて「パズドラ」プロゲーマーと「パズドラレーダー」で対戦できるスペシャルイベント「パズドラ namba.1大会」を開催いたします。リーダーやモンスターの設定は同じキャラクターを含まなければ自由です。「パズドラレーダー」がインストールされたご自身の端末をご持参のうえ、自慢のチーム編成で「パズドラ」プロゲーマーに立ち向かいましょう。

立ちはだかる「パズドラ」プロゲーマーは「リフレッシュ」選手、「スー☆」選手、「あっき~」選手です。参加方法等の詳細につきましては、特設サイトをご確認ください。

https://blogs.yahoo.co.jp/zaza_information/48025632.html

