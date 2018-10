ナスリ選手『FIFA 19』PSX 2018大会へ進出!「CONTINENTAL CUP 2018」日本選考会レポ

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、EAのサッカーゲーム『FIFA 19』の「CONTINENTAL CUP 2018 Presented by PlayStation」日本代表選考会を開催しました。

この選考会は、10月末にフランス・パリで開催されるゲームイベントParis Games Week内で行われる『FIFA 19』のe-Sportsの世界大会「CONTINENTAL CUP 2018 Presented by PlayStation」に出場する選手を決めるものです。出場選手は「明治安田生命eJ.LEAGUE」決勝戦に出場した、あつや選手とオラ選手、かーる選手、黒豆選手、ナスリ選手、fantom選手、ふうせん選手、マイキー選手、マルコン選手、よしだ選手の合計8名が争います。

予選の試合形式は、選手を5名ずつグループAとグループBの2つに分けたリーグ戦。決勝戦へ進出したのは、ナスリ選手とかーる選手、マイキー選手とfantom選手です。決勝戦では、試合の模様が中継され実況に岸大河氏と解説に羽染貴秀氏が加わっています。

Fantom選手

ナスリ選手

準決勝第1試合は、ナスリ選手(ベルギー)vs Fantom選手(イングランド)が対決。ファーストレグで初めにナスリ選手が1点先制した後、Fantom選手がすかさず点を取り返していきます。再びナスリ選手が攻めに行きますが、あと一歩のところでシュートを逃し、そこからFantom選手が盛り返し、相手のゴールポストへボールを入れたものの、ゴール判定とならずオフサイド。そこから両者決定的なシュートを決めることが出来ずに1 vs 1で前半戦が終了。

ハーフタイムが終わった後ゴールを最初に決めたのはナスリ選手でした。その後も両者とも、なかなかゴールを決められなかったものの、さらにナスリ選手がゴールを決め3 vs 1でファーストレグが終了しました。

セカンドレグで、一足早くにゴールを決めたのはナスリ選手でした。この勢いからナスリ選手がリードを取りつつ逃げきるかと思いきや、Fantom選手がゴールを決め再び1 vs 1になるとともに、Fantom選手が再びゴールを決め1 vs 2と逆転してきました。また、ここでもナスリ選手が点を取り返し2 vs 2と同点になります。最終的に、ナスリ選手がファーストレグで3点入れていたことから 5 vs 4でナスリ選手が勝利し、決勝へ進出しました。

マイキー選手

かーる選手

準決勝第2試合は、マイキー選手(ベルギー) vs かーる選手(フランス)です。最初に先制したのはマイキー選手でした。マイキー選手は、その後も2点入れ3 vs 0と大きくリード。なーる選手が1点取り返すものの、マイキー選手はさらに1点を取り4 vs 1とその差は縮まりません。

後半戦終了間近にかーる選手が1点を追加したものの、岸氏の実況解説でもコメントされていましたが、ゴールへの喜びや悔しさを一切声や顔に出さずに、淡々と進めていました。このファーストレグは、最終的に 4 vs 2でマイキー選手が2点リードして終了。次に選手交代や設定の調整を挟んでセカンドレグに入ります。

セカンドレグは、少しだけ試合の流れが変わり1 vs 1で進行してきたところで、かーる選手が1点を取得し1 vs 2と1点追いつきます。この点数で前半戦が終了。続いて後半戦に続きます。後半戦では、マイキー選手が1点取り戻し、2 vs 2で後半戦が終了。ファースト/セカンドを合わせ最終的に6 vs 4でマイキー選手が勝利し、決勝進出を果たしました。

決勝戦は、ナスリ選手(ベルギー) vs マイキー選手(ノルウェー)となります。この決勝戦のファーストレグで先制しリードしたのがナスリ選手で、選手交代が入る前に2 vs 0と確実にゴールを決めていきます。また前半戦が終わる前に、さらに1点を追加し3 vs 0と大きな差が開きました。

後半戦ではマイキー選手が早々に1点を取り返します。逆転が始まるかと思いきや、すぐナスリ選手が1点を追加し、追い上げを阻止します。このあと両者なかなかゴールを決められず、最終的に3点差となる 4 vs 1で試合が終了しました。

選手の準備が終わったあと決勝戦のセカンドレグが始まります。セカンドレグ前半でゴールを決めたのは、ファーストレグでも怒涛の勢いを見せたナスリ選手です。さらに前半戦終了前に、もう1点を追加し2 vs 0で終えました。

セカンドレグ後半戦が始まったと思った矢先にナスリ選手が早速1点を追加。解説の羽染氏は、ナスリ選手は好守共に強さを発揮しているというところを話します。ここでマイキー選手が1点を取り戻しましたが、さらにナスリ選手が1点を重ね、差を取り返します。さらにもう1点入れられたところで5 vs 1とその差は大きく、最終的に大きな点差をつけてセカンドレグも勝利。これによって9 vs 2となったことからパリへの切符を手に入れたのはナスリ選手でした。

実況席へと場所を移し決勝戦の振り返りを終えた後、「CONTINENTAL CUP 2018」のチケットがナスリ選手へ送られると共に同氏は「前回悔しい思いをしたので、一つでもいい成績を残せるように頑張りたいと思います。」と意気込み語り、また去年の海外でプレイの印象は「やっぱりちょっとのミスで点差を付けられてしまうので、ミスなく上へと頑張りたいと思います。」とコメントしました。この日本選考会は大きな拍手が送られて終了しました。

試合終了後、メディア合同でのミニインタビューが実施されました。

■今選考会で強化した部分や、PSX 2018で行われる大会への抱負を聞いた

――『FIFA 19』発売から間もない期間での試合でしたが、短期間のなかで重点的に練習した部分を教えてください

ナスリ選手: 海外選手のプレイや呟きや発言を参考にして練習しました。

――細かなシステムが変わっていると思いますが、特に練習をした部分はあるのでしょうか?

ナスリ選手: 「タイミングフィニッシュ」という、タイミングによってシュートの威力が変わるというものが今作から新しく入ったため、それを重点的に練習しました。

――今回の試合に当たって、自分の足りない部分をどのように強化しましたか?

ナスリ選手: まずディフェンスですね。「ディフェンスが下手」というのが自分でもわかっていたので、それを重点的にやっぱり練習してそれからという感じでした。

――それは国内向けだけでなく、海外向けでも守備を意識したということでしょうか?

ナスリ選手: そうですね、海外の大会へ出ると決まった時に、海外大会の経験者から「もっと守備は練習したらいいよ」とアドバイスをもらったので、それを練習しました。

――決勝戦最後のほうでかなり強固なディフェンスを見せていたと思いますが、先ほどご自身が言われていた「ディフェンスが弱点」という部分は克服できたということでしょうか?

ナスリ選手: ある程度克服できたと思います。

――次のパリ大会の抱負や、ご自身が抱えている克服したい課題など教えていただいてもよろしいでしょうか?

ナスリ選手: まず『18』で1回だけ海外でいい成績を残せたのですけれど「1回だけじゃない!」という成績を残せたらなと思います。

――他の選手から「ナスリ選手は仕上がっているな」と聞きましたが、ご自身での適応の面や自己評価はどうでしょうか?

ナスリ選手: 適応はそこまで早くないので量で勝負しました。

――量とはいえ2~3週間しか経っていませんが、先の「海外の人のインタビュー」などを取り入れているとおっしゃっていましたね。その量というのはゲームプレイだけでなく情報収集も含めてのものでしょうか?

ナスリ選手: そうですね、海外の情報を集めて10個あるのなら1つずつやらなければならないので、その10個をちゃんとできるまでの量もかかります。

――『FIFA 18』での「eWORLD CUP」で出場した経験が生きているということですね

ナスリ選手: そうですね、やっぱり海外は参考にすべきとつくづく痛感します。

――「eWORLD CUP」では色々な海外選手と対戦しましたが、「CONTINENTAL CUP 2018 Presented by PlayStation」で対戦したい選手はいますか?

ナスリ選手: あんまり強い選手とは戦いたくないですね(苦笑)

――例えば戦いたくない選手とかは?

ナスリ選手: Nicolas選手ですね(苦笑)

――パリに向けた抱負をもう少し教えてくれますか?例えば先のNicolas選手も「ナスリ選手は偉大な選手だ」と他のインタビューでも言っていました

ナスリ選手: それは嬉しいですね。やっぱりNicolas選手を倒せるぐらいのレベルになれるように。期間は短いですけれど10月下旬までに仕上げられればなと思います。

――今回の決勝/準決勝の試合を通しての自己採点と、新たに見えてきた課題はありますか?

ナスリ選手: 準決勝は10点満点中8点で、コントロールシュートを打たれる場面が多くて、そこをもっと警戒しないといけないなと課題が見つかりました。決勝は10点ですね。満点だと思います。

――今後は、相手にコントロールシュートを打たせないような立ち回りや試合運びや守備する形でしょうか?

ナスリ選手: そうですね、要所要所で打たれないような試合運びにしたいと思います。

――先ほど「海外を参考に」とありますが、海外選手の優れたところはどういったところがありますか?

ナスリ選手: 言ってしまうと全て優れてて、常日頃から高レベルのプレイヤーと戦っていると思いますし、そこで得た知識が選択を真似するべきなのかなと思っています。

――情報を収集していくにあたって英語が必須になると思いますが、英語力の強化とかはどうでしょうか?

ナスリ選手: 英語を考えようかなと思っていますけれど、まだまだなので大体のニュアンスを掴む感じです。

――「ePremier League」の発表が海外でありましたが、あれはイギリス在住者に権利があるので日本人でもビザさえあれば参加できると思いますが、今後そういう大会へ日本人として参加したい気持ちはあるのでしょうか?

ナスリ選手: リーグ戦をやってみたいという強い気持ちはありますね。特にプレミアリーグとかだと「一番の憧れのリーグ」なので出たいなというのはありますね。

――そのためにはイギリスへ移住する必要性もありますが、その覚悟の上でもあるのでしょうか?

ナスリ選手: それは、まだ英語も未熟ですし、そこまでは考えていないですね。

――ちなみにPSX 2018まで、あと2週間ほどありますがそれまでに強化しておきたい部分はありますか?

ナスリ選手: やっぱり先も話した通り、コントロールシュートの防ぎ方だったり海外の選手の守備を崩せるくらいの攻撃をもっと磨いていかないとなと思います。

――となると、この2週間が勝負どころになるのでしょうか?

ナスリ選手: そうですね。

――次のパリ大会とは別の質問になってしまうのですが、コーチの帯同なのについてはどうお考えでしょうか?

ナスリ選手: コーチを付けてみたいとは思っているのですけれど、まだそこまで話は決まっていないので、付けれないかなと思っています。

――最終的な目標はどうですか?

ナスリ選手: そうですね、 今年は「グランドファイナルに出場する」を目標にしています。

――「CONTINENTAL CUP 2018」への自信のほどは?

ナスリ選手: パリ大会へ出るというツイートをしている人たちは、とても強い人たちなので、今回勝てなくても勉強にはなるかなと思います。勝てたら最高ですけれど。何か得られるものは必ずあると思うので、そういうものを発見して持ち帰ってきたいと思います。

――最後の質問にふさわしくないものかもしれませんが、新作の新しい環境になれるのは大変ですか?また、シリーズが進んでも適応できる自信はありますか?

ナスリ選手: 結構大変で、何が強いのかもわからなくて、新しいモーションや動きを色々組み込みながらは、とても頭を使わないと形にならないので大変ですね。新しい作品がでたときは、頑張って対応するしかないのかなと思います。

――今回の経験から、これからの作品に対応するに対し慣れそうな感覚はありますか?

ナスリ選手: 先ほども言った通り、海外の方の色々なことを見れば対応できるのかなと思いますね。

――ということは、次はもう少し効率的にやれそうですか?

ナスリ選手: そうですね。

――ありがとうございました