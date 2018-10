TVアニメ『学園BASARA』より第3話「嵐を呼ぶマウンド」／「ワルの花道」のあらすじ＆先行場面カットが到着！

2018年10月4日(木)深夜よりTBSほかにて放送開始となったTVアニメ『学園BASARA』から、さらに激しさを増す第3話のあらすじ&先行場面カットが公開となりました。

販売本数400万本を誇る人気ゲーム「戦国BASARA」シリーズのパロディ作品『学園BASARA』。本作は『戦国BASARA』のキャラクターたちがもしも現代の高校生だったら……?をテーマに繰り広げられる学園バトルコメディです。

第3話「嵐を呼ぶマウンド」では、生徒会長選挙を三成の有利に運ぼうと企む大谷吉継が、野球部もろとも家康を潰しにかかる……。「ワルの花道」では、ワルになることを決意した幸村の飽くなき挑戦が描かれます。

第3話「嵐を呼ぶマウンド」/「ワルの花道」

●「嵐を呼ぶマウンド」

対外試合で大敗を喫した野球部。エースで四番の伊達政宗はそれ以来、練習もせずに放心状態。心配した小十郎らが政宗を励まそうとするが効果なし。そんな状況を利用して、生徒会長選挙を三成の有利に運ぼうと企む大谷吉継は、野球部もろとも家康を潰しにかかる。政宗を欠いた野球部を率いて窮地に陥る小十郎だが……。

●「ワルの花道」

真面目すぎると周囲から心配される程の真田幸村。ひょんなことから、お館様・武田信玄先生も若い頃はワルだったと知って衝撃を受ける。先生の拳の激励を受け、ワルになることを決意した幸村の飽くなき挑戦が始まる。果たして幸村、本物のワルになる事ができるのか?!

● スタッフ

脚本:福嶋幸典

絵コンテ:大原実

演出:真野 玲

作画監督:しんぼたくろう

TVアニメ『学園BASARA』作品情報

● 放送・配信情報

TBS、BS-TBSほかにて2018年10月より放送開始予定

TBS:10月4日(木)深夜1時28分~

BS-TBS:10月6日(土)深夜2時00分~

※放送日時は都合により変更になる場合がある。



● スタッフ情報

原作:CAPCOM(「学園BASARA」)

原作監修:小林裕幸(CAPCOM)、山本 真(CAPCOM)

監督:大原 実

シリーズ構成:三浦浩児

キャラクターデザイン:高田晴仁(※高は "はしごだか" です)

総作画監督:相坂ナオキ

美術監督:荒井和浩

プロップデザイン:小川 浩

色彩設計:福田由布子

撮影監督:織田頼信

編集:池田康隆

音響監督:岩浪美和

音響制作:ダックスプロダクション

音楽:立山秋航(ハイキックエンタテインメント)

劇伴制作:ハイキックエンタテインメント

テーマソング「Be Affected」:西川貴教×Fear, and Loathing in Las Vegas

オープニングテーマ「誇れ 気高き 美しき、いきざまを」:EIGHT OF TRIANGLE

アニメーション制作:ブレインズ・ベース



● キャスト情報

伊達政宗:中井和哉

真田幸村:保志総一朗

片倉小十郎:森川智之

猿飛佐助:子安武人

徳川家康:増田俊樹

石田三成:関智一

前田慶次:森田成一

長曾我部元親:石野竜三

毛利元就:中原茂

かすが:桑谷夏子

お市:能登麻美子

鶴姫:小清水亜美

まつ:甲斐田裕子

大谷吉継:立木文彦

前田利家:坪井智浩

小早川秀秋:福山潤

浅井長政:辻谷耕史

いつき:沢城みゆき

島左近:中村悠一

柴田勝家:岡本信彦

後藤又兵衛:三木眞一郎

黒田官兵衛:小山力也

竹中半兵衛:石田彰

豊臣秀吉:置鮎龍太郎

雑賀孫市:大原さやか

上杉謙信:朴璐美

武田信玄:玄田哲章

明智光秀:速水奨

織田信長:若本規夫 ほか

