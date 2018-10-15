2018年10月19日（金）から、セガ秋葉原3号館を皮切りに全国4ヶ所で開催されるロケテストの詳細情報が決定いたしました。
さらに、10月19日（金）【東京】10月26日（金）【大阪】にはHARDCORE TANOCメンバーとのオープニングイベントを行いますのでお楽しみに！！
■アーケード向け新作リズムゲーム「WACCA」ロケテスト概要
【東京】「セガ秋葉原3号館」
東京都千代田区外神田1-11-11 外神田1丁目ビルディング
開催日程：2018年10月19日（金）から21日（日）各日10時～22時（予定）
オープニングイベント
日時：2018年10月19日（金）9:50～10:00
出演：HARDCORE TANOCメンバー、マーベラス開発プロデューサー
※お並びいただいた方から先着で若干名オープニングイベントにご参加いただけます。
【大阪】「ラウンドワンスタジアム 千日前店」
大阪府大阪市中央区難波1丁目3番1号
開催日程：2018年10月26日（金）から28日（日）各日10時～22時（予定）
オープニングイベント
日時：2018年10月26日（金）9:50～10:00
出演：HARDCORE TANOCメンバー、マーベラス開発プロデューサー
※お並びいただいた方から先着で若干名オープニングイベントにご参加いただけます。
【岡山】「アミパラ 岡山店」
岡山県岡山市北区青江1丁目13-8
開催日程：2018年11月2日（金）から4日（日）各日10時～22時（予定）
【愛知】「名古屋レジャーランドささしま店」
愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60番14号マーケットスクエアささしま1階
開催日程：2018年11月2日（金）から4日（日）各日10時～22時（予定）
ロケテストで遊べる楽曲一覧
1. MEMORiZE（WACCA Edition）/REDALiCE feat. Ayumi Nomiya
2. illanai-assorted（WACCA Edition）/t＋pazolite
3. Rainbow Dream/DJ Genki feat. Yukacco
4. PARALLEL★PRISM/PLight
5. Knight Rider/USAO
6. Poseidon/Massive New Krew
7. 千本桜/黒うさP feat. 初音ミク
8. シュガーソングとビターステップ/UNISON SQUARE GARDEN
9. ファティマ/いとうかなこ
10. Singin'☆Shine！/あんさんぶるスターズ！オン・ステージ
参加特典
プレイ後、アンケートに回答してくださった方に、「WACCA」オリジナルシリコンバンドをプレゼント！（全7種）
※配布数に限りがあります。なくなり次第配布終了となりますので、ご了承ください。
※2回目以降のプレイはアンケートにお答えいただく必要はございません。
ロケテスト情報は「WACCA」ティザーサイトおよび「WACCA」公式Twitterアカウントにて随時最新情報を発信していきます。
「WACCA」ティザーサイト
https://wacca.marv.jp
(C)Marvelous Inc. / Supported by HARDCORE TANO*C