どっぷり浸れる「UBIDAY 2018」フォトレポート!『スターリンク』国内発売日もサプライズ発表【UBIDAY 2018】

10月14日、ユービーアイソフトは東京・ベルサール秋葉原で年に一度のプライベートイベント「UBIDAY 2018」を開催しました。2012年から始まった同イベントは、今年で開催7回目。発売直後となる『アサシン クリード』シリーズ最新作『アサシン クリード オデッセイ』をはじめとする新作の試遊やステージイベントが催され、今年も同社の作品にどっぷりと浸れるイベントとなりました。本稿では会場の雰囲気をフォトレポートでお届けします。

■試遊コーナー

『アサシン クリード オデッセイ』、『ディビジョン2』、『フォーオナー マーチングファイヤー』、『スターリンク バトル・フォー・アトラス』、『ザ クルー2』、『トライアルライジング』、『トランスファレンス』、『F1 2018』がプレイアブル出展。任天堂の『スターフォックス』とのコラボが発表されている『スターリンク』はスイッチ版も出展。『スターフォックス』の自機・アーウィンでのプレイもできました。

■物販

ユービーアイソフトのオリジナルグッズがズラリ。午後2~3時頃にはいったん整理券の配布が終了されるほどの盛況ぶりでした。

躍動感あふれる『アサシン クリード オデッセイ』の主人公二人のフィギュアや、マリオとヨッシーに扮した『ラビッツ』フィギュアなどが販売されていました

『アサシン クリード』はそのほかにも有田焼の湯飲みやドラ焼きなどさまざまなグッズ展開が

■フォトスポット

『アサシン クリード オデッセイ』、『ザ クルー2』、『ディヴィジョン2』の大型パネルを設置。誰もが自由に撮影できるほか、ときおりオフィシャルのコスプレイヤーが登場して写真を撮らせてくれることも。

写真左:『ディビジョン2』のフォトスポットには巨大なトミーベアが写真右:会場内はコスプレ自由だったため、屋外に面した1Fにはあちこちにコスプレイヤーが

■フリーペイントコーナー

その名の通り、壁一面に自由にペイントできたコーナー。イベントの開催を喜ぶ声や新作を楽しみにする声、イラストなどさまざまなメッセージが記されていました。

■キッチンカー

「英雄の唐揚げ」や「PIZZA FOR AGENTS」、「運命のギロピタ」など、ユービーアイ作品になぞらえたコラボフードが展開。ドネルケバブを思わせるギロピタはギリシアのソウルフードとのことですが、ギリシア人といい友人になれそうだと思えるよい味わいでした。

■ステージ

『スターリンク』や『ディビジョン2』のデモプレイなど、さまざまなイベントを開催。「コスプレコンテスト」と「ラウンドテーブル2018」については、別の記事であらためて詳細をお届けします。

写真左:昨年に引き続き開催のコスプレコンテスト。左側のお二人はオフィシャルのコスプレイヤーです写真右:PRマネージャーの福井蘭子氏、代表取締役のスティーヴ・ミラー氏、マーケティングディレクター・辻良尚氏によるラウンドテーブルでは、この1年の振り返りと今後の予定や展望が語られました

辻氏が作ったスライドで、国内版『スターリンク』は2019年4月25日発売と判明! スティーヴ氏と福井氏はこの場で発表すると聞かされておらず、壮大なポロリにこの表情!

(C) 2018 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries.