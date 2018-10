■「グリムノーツ Repage」コラボ記念ログインボーナスキャンペーン

期間中ログインしていただいた方に「頭乗せアリス」の限定アイテムだけでなく、1日1回15個ミスリルをプレゼントいたします。ログインボーナスが受け取れるのは最大10日となります。すべてのログインボーナスを受け取ると、合計150個ミスリル(ガチャ10回分)が手に入り新装備を手に入れるチャンスとなっています。

実施期間:2018年10月15日(月)メンテナンス後~2018年11月14日(水)15時まで

■なりきり「アリス装備」が手に入る幻獣討伐戦イベントについて

幻獣ヴァルファズルを討伐して手に入る限定コイン集め交換所で期間中ボスに有効な効果が付いているなりきり「アリス装備」と交換できます。

実施期間:2018年10月15日(月)メンテナンス後~2018年10月31日(水)15時まで

■第一弾「グリムノーツ Repage」コラボBOXガチャについて

※全ジョブ用に装備ガチャを用意しています。

コラボ記念ガチャの第一弾として「グリムノーツ Repage」の「レイナ」「エクス」になりきれる装備が手に入る期間限定ガチャが登場します。

女性で装備すると「レイナ」になりきれ、男性で装備すると「エクス」になりきることができます。また第二弾も乞うご期待ください。

実施期間:2018年10月15日(月)メンテナンス後~2018年10月31日(水)15時まで

