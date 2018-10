知ってる？『NCIS～ネイビー犯罪捜査班』キャストの実年齢！

世界で最も観られているTVドラマ『NCIS~ネイビー犯罪捜査班』。そのキャストの実年齢には驚かされるばかり!

SANTA MONICA, CA - SEPTEMBER 07: Actor Mark Harmon attends the Stand Up To Cancer 10 years of impacting cancer research at Barker Hangar on September 7, 2018 in Santa Monica, California. (Photo by Paul Archuleta/FilmMagic)

マーク・ハーモン 67歳

生年月日:1951年9月2日

出身地:アメリカ・カリフォルニア州

身長:183cm

主な出演作:『NCIS~ネイビー犯罪捜査班』リロイ・ジェスロ・ギブス役

NEW YORK, NY - SEPTEMBER 21: Michael Weatherly at the 'Bull' Press Conference at the Andaz Hotel on September 21, 2018 in New York City. (Photo by Vera Anderson/WireImage)

マイケル・ウェザリー 50歳

生年月日:1968年7月8日

出身地:アメリカ・ニューヨーク州

身長:188cm

主な出演作:『NCIS~ネイビー犯罪捜査班』アンソニー・‘‘トニー’’・ディノッゾ役

HOLLYWOOD, CA - AUGUST 18: Pauley Perrette attends Project Angel Food's 2018 Angel Awards on August 18, 2018 in Hollywood, California. (Photo by Charley Gallay/Getty Images for Project Angel Food)

ポーリー・ペレット 49歳

生年月日:1969年3月27日

出身地:アメリカ・ルイジアナ州

身長:177cm

主な出演作:『NCIS~ネイビー犯罪捜査班』アビゲイル・‘‘アビー’’・シュート役

LOS ANGELES, CA - JUNE 12: Actress Sasha Alexander attends the Max Mara WIF Face Of The Future event at the Chateau Marmont on June 12, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Paul Archuleta/FilmMagic)

サッシャ・アレクサンダー 45歳

生年月日:1973年5月17日

出身地:アメリカ・カリフォルニア州

身長:170cm

主な出演作:『NCIS~ネイビー犯罪捜査班』ケイトリン・‘‘ケイト’’・トッド役

SESTRI LEVANTE, ITALY - MAY 02: Cote De Pablo poses for a portrait session during the Riviera International Film Festival on May 2, 2018 in Sestri Levante, Italy. (Photo by Jacopo Raule/Getty Images)

コート・デ・パブロ 38歳

生年月日:1979年11月12日

出身地:チリ

身長:169cm

主な出演作:『NCIS~ネイビー犯罪捜査班』ジヴァ・ダヴィード役

LOS ANGELES, CA - MAY 31: Emily Wickersham is seen on May 31, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by gotpap/Bauer-Griffin/GC Images)

エミリー・ウィッカーシャム 34歳

生年月日:1984年4月26日

出身地:アメリカ・カンザス州

身長:170cm

主な出演作:『NCIS~ネイビー犯罪捜査班』エリー・ビショップ役

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 15: Actress Sean Murray arrives at 2018 Television Advocacy Awards Benefiting The Creative Coalition at the Sofitel Los Angeles at Beverly Hills on September 15, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Amanda Edwards/Getty Images)

ショーン・マーレイ 40歳

生年月日:1977年11月15日

出身地:アメリカ・メリーランド州

身長:187cm

主な出演作:『NCIS~ネイビー犯罪捜査班』ティモシー・マクギー役

LOS ANGELES - NOVEMBER 2: David McCallum of the CBS series NCIS, scheduled to air on the CBS Television Network. (Photo by John Paul Filo/CBS via Getty Images)

デヴィッド・マッカラム 85歳

生年月日:1933年9月19日

出身地:イギリス

身長:170cm

主な出演作:『NCIS~ネイビー犯罪捜査班』ドナルド・‘‘ダッキー’’・マラード役

LOS ANGELES, CA - MARCH 10: Actor Brian Dietzen attends the Shane's Inspiration's 20th Anniversary Gala at Vibiana on March 10, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Greg Doherty/Getty Images)

ブライアン・ディーツェン 40歳

生年月日:1977年11月14日

出身地:アメリカ・イリノイ州

身長:183cm

主な出演作:『NCIS~ネイビー犯罪捜査班』ジミー・パーマー役

STUDIO CITY, CA - NOVEMBER 06: Rocky Carroll attends TV Guide Magazine's and CBS's celebration of Mark Harmon and 15 seasons of NCIS at Sportsmen's Lodge Event Center on November 6, 2017 in Studio City, California. (Photo by Tibrina Hobson/Getty Images)

ロッキー・キャロル 55歳

生年月日:1963年7月8日

出身地:アメリカ・オハイオ州

身長:178cm

主な出演作:『NCIS~ネイビー犯罪捜査班』レオン・ヴァンス役

PACIFIC PALISADES, CA - OCTOBER 06: Wilmer Valderrama arrives at the 9th Annual Veuve Clicquot Polo Classic Los Angeles at Will Rogers State Historic Park on October 6, 2018 in Pacific Palisades, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage)

ウィルマー・ヴァルデラマ 38歳

生年月日:1980年1月30日

出身地:アメリカ・フロリダ州

身長:172cm

主な出演作:『NCIS~ネイビー犯罪捜査班』ニック・トーレス役

LOS ANGELES - OCTOBER 25: Duane Henry of the CBS series NCIS, scheduled to air on the CBS Television Network. (Photo by Kevin Lynch/CBS via Getty Images)

デュエイン・ヘンリー 33歳

生年月日:1985年3月18日

出身地:イギリス

身長:188cm

主な出演作:『NCIS~ネイビー犯罪捜査班』クレイトン・リーヴス役