西川貴教さん、2ndシングル「His/Story / Roll The Dice」のジャケットビジュアルが解禁！

2018年11月14日（水）に発売される西川貴教さん、2枚目のシングル「His/Story / Roll The Dice」のジャケットビジュアルが解禁！ 期間生産限定盤は、自身がテーマソングを務める『Thunderbolt Fantasy 東離東離劍遊紀2』のキービジュアルを使用した、番組ファン垂涎のデザインに仕上がっています。
また初回生産限定盤には「Roll The Dice」Music Videoとメイキング映像、期間生産限定盤には番組オープニング／エンディングバージョンの音源と映像が、それぞれ収録されます！
西川貴教「His/Story / Roll The Dice」期間生産限定盤ジャケット
西川貴教2ndシングル「His/Story / Roll The Dice」商品概要
西川貴教「His/Story / Roll The Dice」
2018年11月14日(水)発売
○初回生産限定盤 [CD＋DVD] ESCL-5130～1 ￥1,800(税込)
※PlayPASS対応
[CD]
1. His/Story
2. Roll The Dice
[DVD]
1. 「Roll The Dice」Music Video
2. Making of「Roll The Dice」Music Video
初回生産限定盤ジャケット
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○通常盤 [CD] ESCL-5132 ￥1,300(税込)
※PlayPASS対応 [初回仕様のみ]
- His/Story
- Roll The Dice
- His/Story (Instrumental)
- Roll The Dice (Instrumental)
通常盤ジャケット
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○期間生産限定盤 [CD＋DVD] ESCL-5133～4 ￥1,800(税込)
※PlayPASS対応
※スペシャルジャケット仕様
[CD]
1. His/Story
2. Roll The Dice
3. His/Story (「Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀2」OP ver.)
4. Roll The Dice (「Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀2」ED ver.)
[DVD]
1. 「Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀2」オープニング映像
2. 「Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀2」エンディング映像
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【西川貴教さんプロフィール】
1970年9月19日生まれ。滋賀県出身。1996年5月、ソロプロジェクト「T.M.Revolution」としてシングル「独裁 -monopolize-」でデビュー。キャッチーな楽曲、観る者を魅了する完成されたステージ、圧倒的なライブパフォーマンスに定評があり、「HIGH PRESSURE」「HOT LIMIT」「WHITE BREATH」「INVOKE」など大ヒット曲を連発する。
故郷滋賀県から初代「滋賀ふるさと観光大使」に任命され、県初の大型野外ロックフェス「イナズマロック フェス」を主催、地方自治体の協力のもと、毎年滋賀県にて開催している。
2016年5月にはT.M.Revolutionデビュー20周年を迎え、オールタイム・ベストアルバムをリリース。オリコンアルバムチャートで1位を獲得し、2017年5月には20周年プロジェクトの集大成としてさいたまスーパーアリーナ2days公演を開催。
2018年10月には、西川貴教×Fear, and Loathing in Las Vegas名義で配信シングル「Be Affected」をリリース。常に新しい挑戦を続けている。
西川貴教オフィシャルホームページ
西川貴教公式Twitter
西川貴教Instagram
● 『Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀2』作品情報
放送情報：
TOKYO MX 毎週月曜22:00～
BS11 毎週月曜24:30～
サンテレビ 毎週月曜25:30～
『Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀2』公式webサイト
『Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀2』公式Twitter