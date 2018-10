■事前登録者数15万人突破!人気キャラクター「ノーラ」&ジュエル1500個がもらえる!

事前登録者数15万人突破を記念して、「ロマンシグ サガ3」の人気キャラクター「ノーラ(A)」とガチャ5回分の「ジュエル 1,500個」を本作リリース後にプレゼントいたします。

また、サガシリーズの楽曲を数多く手がけてきた作曲家・伊藤賢治氏による新曲(本作収録曲)も第2弾として新たに公開いたしました。

今後も登録者数に応じて、ゲーム内で使用できる「ジュエル」が最大3,000個(ガチャ10回分相当)、そして「ゆきだるま(S)」や「キドラント町長」も本作で仲間にできるなど、さまざまな特典を用意していますので、サービス開始まで楽しみにお待ちください。

※特典につきましては、事前登録の有無に関わらずゲームをプレイ頂いた皆様に配布させて頂きます。

作曲家・伊藤賢治氏による新曲を公開中!

事前登録者数3万人突破、15万人突破の特典として、作曲家・伊藤賢治氏による新曲(本作収録曲)を現在公開中です。

また、事前登録者数 25万人の突破で第3弾の新曲も公開を予定しておりますので、この機会に是非ご登録ください!

(C) SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.powered by Akatsuki Inc.ILLUSTRATION:TOMOMI KOBAYASHI