高岩 遼、アルバム『10』発売前夜に公開生インタビューの緊急開催が決定。インスタライブでの配信も実施

10月17日に発売されるSANABAGUN.、THE THROTTLEのフロントマンである高岩 遼のソロ名義でのデビュー・アルバム『10』。このリリースを記念した公開インタビュー・イベント『高岩遼、夜明け前。』が、発売日に日付が変わる瞬間の10月17日(水)午前0時(16日深夜24時)に下北沢のCANDLE CAFE △llで行われることが決定した。

同イベントは一般観覧も可能のイベントであり、Red Bull Music制作の映像作品『髙岩遼、お前は誰だ?』にもコメント出演し、高岩とも親交の深い音楽ライターの三宅正一氏がインタビュアーを務める。尚、イベントの様子はインスタライブでの中継が実施され、後日、インタビュー映像としての公開も予定されている。

また、発売日の10月17日の21時からは日本人アーティスト初となるSpotify Listening Partyが開催される。こちらはオンライン上でアーティスト本人がファンと一緒にチャットをしながら音楽が聴けるもの。詳細はこちら

■商品情報

高岩 遼 RYO TAKAIWA

ソロ・デビュー・アルバム『10』(読み:テン)

発売日:2018年10月17日(水)

品番:UCCJ-2160

<収録曲>

01. Black Eyes

02. Strangers In The Night feat. Sho Okamoto (OKAMOTO’S)

03. “10” interlude #1

04. Blame Me

05. “10” interlude #2

06. ROMANTIC

07. “10” interlude #3

08. Ol’ Man River

09. Till I Die (Intro)

10. I’m Gonna Live Till I Die

11. Someday Looking Back Today (Space Neon)

12. Sofa

13. Try Again

14. “10” interlude #4

15. TROUBLE

16. My Blue Heaven

Produced by Yaffle

Mixed by Masahito Komori

Recorded at Red Bull Studios Tokyo

