■ブレスマがアップデートでさらに遊びやすく!

ブレイドスマッシュにおきまして10月15日にアップデートを行いました。アップデートの概要は下記の通りです。全国ランキングの実装や、マッチング画面でのチャットが可能になるなど、更に遊びやすくなったブレスマをお楽しみください。

新機能

全国ランキングの実装

新キャラの実装(NAGI、シャーロット)

新キャラ紹介イベントクエストの実装

ストーリークエスト「新エリア登場」

機能改善

リーグ7はリーグが下がらないように改善

マッチング画面でのチャット機能

バトルのカメラ制御の改善

アプリアイコンの新デザイン化

不具合修正

シノビコアのチュートリアルでの不具合の修正

ガチャチケット演出の不具合の修正

バトル終了時にエラーが出る場合がある不具合の修正

対戦開始時に通信切断を行うと勝てる時がある不具合の修正

ギルドバトルができない場合がある不具合の修正

バランス調整

一部キャラクターのパラメータ調整

詳細は公式サイトお知らせをご確認ください。

https://www.blade-smash.jp/news/info/103.html

■全国ランキング開催!日本中のライバルと頂上を競おう!

全国ランキングの実装を記念し、最上位リーグ「リーグ7」から参加できる全国ランキングを開催中です。全国ランキングは個人ランキングで手持ちの「リーグPt」で競い合います。ポイントを集めてブレスマの頂点を目指せ!

期間

2018/10/15(木)~2018/10/31(水)12:59

■新キャラクター「NAGI」「シャーロット」が登場!イベントクエストも開始!

10月15日から新キャラクターである「NAGI」「シャーロット」がブレスマに登場!「NAGI」はデザイン&イラストを有名漫画家のカラスマタスクさんが手がけています!登場を記念した専用クエストも実施中です。どちらも強力なスキルを持ったキャラクターですので、ぜひこの機会に入手してくださいね!

詳細は公式サイトお知らせをご確認ください。

https://www.blade-smash.jp/news/campaign/106.html

■期間限定で新キャラ2体をピックアップ!

期間限定で新キャラをピックアップ中!!強力な新キャラを手に入れるには今がチャンス!

※詳細な提供割合はゲーム内ガチャ画面よりラインナップをご確認下さい。

対象キャラクター

鋼鉄の機女神「NAGI」/女王陛下の蒸気探偵「シャーロット」

期間

2018/10/15(木)~2018/10/31(水)12:59

■新キャラ紹介イベント開催!新キャラが実際に操作できる!

新キャラの追加を記念して、特別イベントとして実際に「追加キャラとバトル」や「追加キャラの操作」まで出来ちゃうクエスト開催!また、キャラのエピソードが見られるシナリオも追加!なんと、キャラ紹介クエストクリアでガチャPtまで貰えちゃいます。是非、実際に触ってみて、強さを実感してください!

対象キャラクター

鋼鉄の機女神「NAGI」/女王陛下の蒸気探偵「シャーロット」

期間

2018/10/15(木)~2018/10/31(水)12:59

■新キャラ確定!ステップアップガチャ登場!

10/15のアップデートを記念し、【新キャラ確定ステップアップガチャ】を開催いたします。STEP8、16回目では新キャラであるNAGIもしくはシャーロットどちらかが1体以上確定となりますので、ぜひ挑戦してみてくださいね!

詳細は公式サイトお知らせをご確認ください。

https://www.blade-smash.jp/news/campaign/108.html

期間

2018/10/15(木)~2018/10/31(水)12:59

■NAGI演じる上田麗奈さんの直筆サイン色紙が当たる!Twitterキャンペーン実施中!

NAGIの登場を記念し、CVを担当する上田麗奈さんの直筆サイン色紙が抽選で5名様に当たるキャンペーンを実施いたします。対象のツイートをリツイートすることで応募できますので、ぜひ奮ってご応募ください!詳細はブレスマ公式Twitterをご確認ください。

※本キャンペーンの内容は予告なく変更を行う場合がございます。予めご了承下さい。

参加方法

1. ブレイドスマッシュ公式Twitterをフォロー

2. 対象のツイートをリツイート

公式Twitterはこちら

https://twitter.com/bladesmash_pr

実施期間

2018年10月15日(月)~2018年10月22日(月)14:59

