■藤田ニコルさんが特別審査員に決定!

ポケモン好きで知られる藤田ニコルさんが、「イーブイマーチ」ダンスコンテストの特別審査員に決定!

各応募部門から1チームずつに、藤田さんが決める「藤田ニコル賞」が贈られます。

藤田ニコル賞(各部門1チーム):NiCORONオリジナルグッズ

みんながイーブイコーデとか一工夫して踊ってるのをみたいな。楽しくて可愛い動画の応募楽しみにしてます!副賞も可愛いよ!

■みゆはん賞、パオパオチャンネル賞を新設!

「イーブイマーチ」の楽曲を作ってくれたみゆはんにちなんだ「みゆはん賞」、ポップでかわいい振付を作ってくれたパオパオチャンネルにちなんだ「パオパオチャンネル賞」の新設も決定!

みゆはん賞(全応募チームから1チーム):【直筆サイン入り】みゆはんオリジナルTシャツ+みゆはん1stフルアルバム「ひきこもり情報弱者」(フォトブック付初回限定盤)

パオパオチャンネル賞(全応募チームから1チーム):【直筆サイン入り】パオパオチャンネルオリジナルTシャツ

■選ばれしチームのメンバー分もらえる優秀賞のオリジナルTシャツのデザインが公開!

秘密になっていた、優秀賞でもらえる副賞のデザインが、公開されました。楽し気に踊るイーブイたちが描かれた、ここでしか手に入らない、限定オリジナルグッズとなります。

優秀賞に選ばれたチームのメンバー分プレゼントされるので、チーム全員でお揃いにできます!

優秀賞(各部門5チーム):プロジェクトイーブイ オリジナルTシャツ(チーム人数分)+おっきいふわふわぬいぐるみ イーブイ(各チーム1個)

くわしい応募方法は、プロジェクトイーブイ公式サイトからチェック!

https://www.pokemon.jp/special/project_eevee/dance/

