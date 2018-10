『ロマンシング サガ リ・ユニバース』事前登録者数15万人突破―作曲家・伊藤賢治氏によるバトルBGM2曲も公開！

アカツキは、スクウェア・エニックスとの共同開発による、iOS/Android向けアプリ『ロマンシング サガ リ・ユニバース』に関して、事前登録者数が受付開始から5日で15万人を突破したことを明かしました。

本作は、23年ぶりとなる『ロマンシング サガ』シリーズの完全新作タイトルです。『ロマンシング サガ3』から300年後の世界が舞台となっており、歴代のキャラクター達が集結するオリジナルストーリーが描かれます。

事前登録者数15万人突破により、『ロマンシング サガ 3』の人気キャラクター「ノーラ(A)」の全員プレゼントが決まったほか、作曲家・伊藤賢治氏による本作のバトルBGM2曲も公開されました。

◆全員にロマンシング サガ 3の人気キャラクター「ノーラ(A)」&「ジュエル1,500個」をプレゼント 事前登録者数が15万人を突破いたしましたので、ロマンシング サガ 3の人気キャラクター「ノーラ(A)」とガチャ5回分の「ジュエル1,500個」をリリース後にプレゼントいたします。なお、本特典につきましては、事前登録の有無に限らずリリース後の一定期間内にダウンロードし、ゲームを遊んでいただいた皆様に付与させていただきます。 登録者数が増えていくとサービス開始時の特典がアップグレードいたします。今後もサービス開始まで楽しみにお待ち下さい。 ■登録方法 ●Twitterでの登録はこちら(公式Twitterアカウントをフォロー) https://twitter.com/romasaga_rs ●公式LINEアカウントの「友だち登録」はこちら https://line.me/R/ti/p/%40tpx3981m ●SQUARE ENIX BRIDEでの「メールアドレス登録」はこちら http://sqex.to/6UU ●GooglePlayでの登録はこちら https://play.google.com/store/apps/details?id=com.square_enix.android_googleplay.RSRS ◆作曲家・伊藤賢治氏による新曲も公開!! 事前登録者数が3万人、15万人を突破いたしましたので、これまで数々の名曲を生み出してきた作曲家・伊藤賢治氏による新曲(本作収録曲)もそれぞれ公開いたしました。また、事前登録者数が25万人を突破すると、伊藤賢治氏による新曲の第3弾を公開いたします。 ■『ロマンシング サガ リ・ユニバース』バトルBGM① ■『ロマンシング サガ リ・ユニバース』バトルBGM②

『ロマンシング サガ リ・ユニバース』は、現在配信時期未定。基本プレイ無料のアイテム課金制です。

茶っプリン