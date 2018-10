「アドベンチャー・タイム」"Hi-STANDARD"難波章浩とコラボ！ フィン達とのバンド結成に「マジであり得ない」

「アドベンチャー・タイム」×「難波章浩」コラボ 描きおこしビジュアル TM & (c) Cartoon Network. (s18) (c)AKIHIRO NAMBA

「カートゥーン ネットワーク」のオリジナルアニメ『アドベンチャー・タイム』と、パンクロックバンド「Hi-STANDARD」「NAMBA69」のメンバー・難波章浩とのスペシャルコラボが実現。描き下ろしイラストを使用したコラボグッズ各種が限定販売される。

難波章浩は、ドキュメンタリー映画『SOUNDS LIKE SHIT : the story of Hi-STANDARD』(2018年11月公開)で話題を呼ぶパンクロックバンド「Hi-STANDARD」や、ハイブリッドなパンクサウンドで人気を誇る「NAMBA69」のリードボーカル・ベースを担当するアーティストだ。

今回のコラボでは、『アドベンチャー・タイム』の世界観に難波が加わって「NAMBA With Adventure Time Band」というバンドを結成……という描き下ろしイラストが制作された。

『アドベンチャー・タイム』とのコラボについて、難波は「アドベンチャー・タイムは家族みんなで大ファンなんです!!!Twitterで呟いたら、 実現してしまったこの奇跡☆ボクがアドベンチャー・タイムのキャラクターになってしまうなんて、 マジであり得ない、 間違いなく人生の嬉しい出来事の上位に入る事件です!!!本当に感激です、 ありがとうございます!!!」と大喜び。さらに「このバンド組んだら楽しいだろうな~」ともコメントしている。

また、2018年10月15日~31日に渋谷マルイ8Fイベントスペースにて開催される「アドベンチャー・タイム プレミアムショップ」で、この描き下ろしイラストが使用されたTシャツやトートバッグなどのコラボグッズ各種も限定販売される。『アドベンチャー・タイム』ファン、難波ファンは是非チェックして欲しい。

■『アドベンチャー・タイム プレミアムショップ』概要

・期 間: 2018年10月15日(月)~31日(水)

・会 場: 渋谷マルイ8Fイベントスペース

・時 間: 11:00~21:00(日・祝は20:30まで)

■商品情報

ユニセックスTシャツ(半袖) XS,M,L 3,900円 (4色展開:ホワイト、 ブラック、 ネイビー、 グレー)

キッズTシャツ(100.120.140) 3,800円

ユニセックスTシャツ(長袖) XS,M,L 4,800円 ( 4色展開:ホワイト、 ブラック、 ネイビー、 グレー)

トートバッグ 3,200円

サコッシュ 2,800円

マフラータオル 2,000円

キーホルダー 各600円

クリアファイル 350円

缶バッチ 各480円

※全て税抜金額

※商品は会期中、 随時入荷致します。

TM & (c) Cartoon Network. (s18) (c)AKIHIRO NAMBA

