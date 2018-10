新浦安に成城石井の新スポット誕生！ふらっと寄りたいグローサラント。

成城石井 アトレ新浦安店の正面に、飲食スペース「SEIJO ISHII STYLE」が10月11日にオープン!ここは、四角いピッツァや、成城石井初の量り売りのデリ、タピオカドリンクやソフトクリーム、自社輸入のワインもセット価格で楽しめる、ふらっと寄りたい魅力的な新発想の小型グローサラント店舗です。オープン前におじゃました試食ルポをお届けします!

「グローサラント」とは?

欧米のスーパーマーケットの潮流となっている「グローサラント」とは、グロサリー(食品スーパー)とレストランを組み合わせた造語で、レストランに負けないクオリティの食事をスーパーの店舗敷地内で提供するお店のこと。成城石井のグローサラントでも、こだわりの素材をベースとしたメニューがお手頃な値段で味わえますよ!

フレッシュなピッツァ、イベリコ豚のホットドッグに大満足

カウンターには「SEIJO ISHII STYLE アトレ新浦安店」が独自開発したメニューの数々が並びます。まずは本場イタリアで親しまれている、切り売りのピッツァを意味する「ピッツァアルターリオ」。

常時6種類のピッツァを揃える四角いピッツァは、たっぷり乗ったセミドライトマトの酸味と甘みが口に広がるフレッシュバジルとモッツァレラのマルゲリータや、プリプリのエビや新鮮なオリーブ、バジルの味がフレッシュなジェノベーゼなど、どれも具材の味がしっかり活きていて、ピザ生地も表面がカリッとした食感が味わえます。

店内で食べることができるメニューは、対面カウンターで購入して持ち帰ることもできます。また、具材の乗っていないピッツァ(プレーン)も販売しているので、同店シェフが監修したアレンジレシピを参考に、成城石井で売っている材料を買って帰って、家で試すことも可能なのです。おいしい組み合わせの提案として、おすすめのワインもご紹介。

スペインのイベリコ豚の粗挽きソーセージが入ったホットドッグ。フランス産全粒粉、ケシの実を使用した成城石井のパン職人による自家製パンを使った、チーズドッグや、2種豆のチリドッグに加え、イタリア産のトリュフをこぼれるほど乗せた贅沢なホットドッグも!

ぜひ、プラス100円(税抜)で付けられる、ポテト+マリネのセットも一緒にどうぞ。プラス200円(税抜)のセットで飲めるワインもお好みの銘柄を選ぶことができるんです。

ローストビーフ丼にかかるチーズが気に入ったら即購入も

セントラルキッチンで焼き上げた自家製ローストビーフ丼(1090円税抜)は、肉150g使用の迫力のルックス!成城石井オリジナルの卵「三重県産 伊賀國の赤玉」をトッピングして、仕上げにはイタリアで親しまれているチーズ「16カ月熟成グラナパダーノ」を雪山に見立ててすりおろし。

このローストビーフと相性も抜群の、ふわっとしながらコクのあるチーズが美味しくて、すっかり気に入った筆者。レストランで食事していて「これ家でも食べたいな」って思うことありますよね? 早速、食品スーパーの売り場に行ってみると、各アイテムのプライスカードに「この商品はSEIJO ISHII STYLEで使用しています」の表記を発見!スムーズに購入することができました。

↓ こんな風にシールがひとつひとつに貼られています。

タピオカドリンクやソフトクリームもおすすめ!

タピオカドリンク(299円税抜)は、もっちもちのタピオカに、香り立つアールグレイ、自家製黒糖シロップが入った本格派。ソフトクリーム(250円税抜)は、季節ごとのフレーバーもあり、秋のシーズンは種子島産安納芋。ねっとりした食感にほのかな甘みの上品な味が楽しめます。スイーツとしても抜群のラインナップなのに、この価格はうれしい。買い物のちょっとした休憩や、ランチと一緒に味わいたい一品です。

成城石井初の試みとなった量り売りのデリ

レストランクオリティの味わいを家庭でも手軽に、というこだわりのもと、成城石井で初となる対面カウンターを設置しています。量り売りが購入可能なテイクアウトメニューは、例えば「ケールとスモークチキン、スーパーフード入りシェフズサラダ」なら、キヌア、チアシード、くこの実、アボカド、クルミなどの栄養価豊富なスーパーフードを使用。

ドレッシングはフラックスシードオイルとオリーブオイルをベースとしたオリジナルの、バランスの取れたまろやかな味わいで、スモークチキンでボリューム感たっぷりです。これで、299円/100g(税抜)のお手軽価格です!他にも自家製総菜がずらりと並び、熟練の調理人たちがこだわりのあるおいしい商品をセントラルキッチンで作っています。

世界中の食材を自社輸入し、プロの調理人が加工した食材やソースを使用することで、プロの味を家庭でも気軽に楽しめる物を、というコンセプトが活きていますね。

グローサラントとしては、トリエ京王調布店に続き2号店、駅ナカの小型店舗としては初となったアトレ新浦安店。ぜひ、仕事帰りなどにふらっと立ち寄って、新鮮な食材やワインを気軽に楽しんでみてください!

成城石井 アトレ新浦安店

https://www.seijoishii.co.jp/shop/details/101

千葉県浦安市入船1-1-1 アトレ新浦安1F

最寄駅:JR京葉線 新浦安駅 アトレ口 徒歩1分

電話番号:047-304-2800

営業時間:10:00-22:00

SEIJO ISHII STYLE

営業時間:10:00-21:00

[All Photos by SACHIKO SHIMOMURA]

Do not use images without permission.