オープン1周年！SVB京都にて薔薇を使用した限定ビール『Looking fo LOVE』登場

日本の伝統が培われてきた古都、京都にて昨年オープンしたスプリングバレーブルワリー京都(以下、SVB京都)が、9月7日に1周年を迎えました。現在、開業1周年にあわせた大感謝祭が開催中! その第5弾として、SVB京都にて開催されるクリエイティブディレクターの永澤仁氏の写真展「Looking for LOVE」に合わせて、バラの花を使用した商品『Looking for LOVE』が限定で発売されています!

【関連記事】日本の新しいビールの未来「スプリングバレーブルワリー京都」の魅力徹底解剖!!

https://beergirl.net/SVBkyotoopenr/

SVB京都 1周年大感謝祭、開催中!

錦市場からほど近い築約100年の町家をリノベーションし、この1年"和クラフト"をコンセプトに新しいビールの楽しみ方を提案してきたSVB京都。これまでの感謝の気持ちと、さらに進化するSVB京都を改めて体感してもらいたいと、オープン日の9月7日(金)から11月11日(日)まで大感謝祭が開催されています。

SVB京都 スプリングバレーブルワリー クラフトビール

SVB京都 1周年大感謝祭

〇【終了】第1弾(9/7〜9/18)「"京都に感謝"キャンペーン」限定3品の販売 〇第2弾(9/19〜)グランドメニュー改定 〇第3弾(9/28〜11/10)「Tanto tanto」河上シェフとのコラボレーションフェア 〇第4弾(10/1〜10/31)老舗味噌店「山利商店」コラボレーションメニューの販売 〇第5弾(10/12〜11/11)「Looking for LOVE」永澤仁写真展開催

今回、第5弾として「唯一であり多様である愛おしさ」をコンセプトに、クリエイティブディレクター永澤仁氏が自ら各地で撮影した写真がSVB京都にて展示されます。 "京都は日本を代表するクロスカルチャーの町であり、錦市場に近いSVB京都は、京都ならではの食文化と、京素材を生かした多様な「和クラフト」が融合する"唯一であり多様なブルワリー"として写真展のコンセプトにふさわしい"という永澤氏の思いから開催が決定しました。

優雅に楽しむ? "薔薇ビール"

今回発売される『Looking for LOVE』は、永澤氏の写真展からインスピレーションを受けたSVB京都のヘッドブリュワー・三浦太浩さんが、クラフトビールの多様性を表現した一杯。

通常ビールの原材料として使用される麦芽、ホップの他に、なんと"生のバラの花"が使われています。 バラの花が使われていることによって、ほんのりピンク色の見た目と華やかでフローラルな香りを楽しむことができます。さらに、ワイン酵母で発酵されていることにより、スパークリングワインのような味わいの一杯になっています。 スタンディング席もある他、ししおどしのある個室スペースがあったりと、"JAPAN BEER"を思う存分堪能することができるSVB京都。 開業1周年のお祝いと特別なビールを味わいに、秋の京都へ足を運んでみてはいかがでしょうか? ※本サイトでは、酒税法上では「ビール」に該当しない発泡酒や新ジャンルなどの「ビール系飲料」を総称して「ビール」と記載することがあります。

『Looking for LOVE』

〇発売日:2018年10月12日(金)

〇アルコール度数: 5.5%

〇原材料: 麦芽、ホップ、糖類、バラ生花

〇取扱店舗: スプリングバレーブルワリー京都 〇価格:780円(160ml/税込) 〇公式サイト:https://www.springvalleybrewery.jp/pub/kyoto/

〇醸造所: スプリングバレーブルワリー

【随時更新】発売日がひと目でわかる!新発売ビールカレンダー〜10・11月〜