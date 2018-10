破局した今、もはや黒歴史。アリアナとピートがお互いに捧げたタトゥーをチェック！

交際数週間で婚約発表し、そのわずか4ヶ月後に婚約解消したアリアナとピート。SNSでは「全く驚かない」と揶揄されているみたい…。だけど、本人たちは真剣交際していたワケで、この4ヶ月ほどで彼らは数え切れないほどのタトゥーを入れている。きっと今は消すことだけを考えている、お揃いのタトゥーを振り返ります。

雲のタトゥー

歌姫アリアナ・グランデとコメディアンであるピート・デヴィッドソンの交際が噂され始めたのは今年5月のこと。始めは「カジュアルなデートを楽しんでいる」と言われていたけれど、すぐにヒートアップした模様。交際発覚から数日後、早速お揃いのタトゥーを入れていると話題に。 モチーフは最近アリアナのシンボルマークにもなりつつある雲だった。

雲がモチーフの香水を販売しているアリアナ。

アリアナの好きな言葉♡

さらに、もう一つお揃いとなったのは、うなじにあるタトゥー。こちらは、アリアナが大好きな映画『ティファニーで朝食を』にも登場するフレーズ「Mille Tendresse」(=フランス語で「計り知れない優しさ」を意味する)で、アリアナ自身は2014年にタトゥーにしていた。それをピートも交際後に同じくうなじに入れた模様。

NEW YORK, NY - SEPTEMBER 20: Pete Davidson is seen on September 20, 2018 in New York City. (Photo by UMV/Star Max/GC Images)

アリアナのもう1つの好きな言葉

また、アリアナがお気に入りのフレーズ「H2GKMO」をタトゥーにしたときは、アリアナの友人とピートの3人でお揃いにしていた。ピートは当時自身のInstagramにタトゥーの写真を投稿していたけれど、現在はアカウントごと削除されているため、見ることはできない。

Reborn

2人がお揃いで親指近くに入れた「Reborn」の文字。「生まれ変わる」と言う意味だから、2人は出会って人生が変わったということを表現したかったのだろうか。

ピートのお父さんのために…

消防士だったピートのパパは、アメリカの同時多発テロで亡くなっている。そんなパパの形見である消防バッジをアリアナに贈っていたのだけれど、アリアナはそれに応えるようにバッジの数字をタトゥーにしている。 彫った場所は左の足首。 ピートも左腕に同じ数字をタトゥーにしているため、お揃いということになる。

ピートの名前を入れたアリアナ

1000万円ほどすると言われている婚約指輪で隠れそうになっているけれど、薬指にアリアナは「pete」と書かれたタトゥーをデザイン。

アリアナのイニシャル

一方、ピートが交際スタート直後に入れていたタトゥーがこちら。デザインはアリアナ・グランデのイニシャル「AG」で、場所は目につくことの多い親指。

消えたアリアナのトレードマーク

交際発覚後すぐにピートがタトゥーにしたのが、当時アリアナのトレードマークだったウサギ。しかし、彼は最近それをハートマークに変えていたことが発覚。アリアナに捧げたタトゥーが姿を消したため、一時騒然となってしまったけれど、後日ハートの近くにアリアナのイニシャルである「A」がデザインされていることが目撃されている。きっと破局とは異なる理由で変更を加えたに違いない。

子豚”ピギー・スモールズ”に捧げたタトゥー

つい先日ペットに子豚を飼い始め、”ピギー・スモールズ”と名付けた2人。ピートは早速ピギーの大きなタトゥーをゲット。

似ているかどうかは分からないけれど、ピギーちゃんもタトゥーもかわいいのは事実。

こんな風に、簡単に消すことのできないタトゥーを立て続けに入れるほどラブラブだった2人。しかし、破局してしまった今、これらのタトゥーは黒歴史になってしまった模様。今後は一体どうなる!?

(それに、ピギーちゃんの親権はどちらに!?)