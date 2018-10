怒涛の45アイテム！「スリコ」×「ミニオン」コラボのクリスマスグッズ

プチプラでも超かわいいクリスマスグッズ45アイテム

「3COINS」(スリーコインズ)では、10月22日(月)より大人気キャラクターのミニオンとコラボレーションしたクリスマスグッズを全店で発売します。パーティグッズやインテリアグッズ、ペットもミニオンに変身してしまうグッズなど3COINSオリジナルデザインの45アイテムの強力ラインナップ! 今年のクリスマスはミニオンたちと一緒に楽しく盛り上がりましょう!(NBCユニバーサル・エンターテインメントとの商品化契約に基づく商品です)

●商品の一例はこちら

・ハニカムガーランド(税別300円)

・ペーパーガーランド(税別300円)

・ストックバッグ(税別300円)

・メラミンコップ(税別300円)

・パペット(税別300円)

・ペットキャップ(税別300円)

・ペット服 (税別500円)

「3COINS×MINION」特設サイト

http://3coins.jp/pr/minion/

Despicable Me, Minion Made and all related marks and characters are trademarks and copyrights of Universal Studios. Licensed by Universal Studios. All rights Reserved.