TVアニメ『ゴールデンカムイ』第二期より、第14話「まがいもの」あらすじ＆先行場面カット到着！　刺青人皮の行方は……!?

2018年10月8日（月）より、TOKYO MX、読売テレビ、札幌テレビ、BS11にてTVアニメ『ゴールデンカムイ』第二期が放送開始！ このたび、第14話「まがいもの」のあらすじ＆先行場面カットが公開となりました！

杉元と白石、月島軍曹、尾形が各々の思惑で動く中、江渡貝と彼が持つ刺青人皮の行方は……!?

第14話「まがいもの」あらすじ＆先行場面カット到着

●あらすじ

試行錯誤の末、江渡貝は刺青人皮の偽物を６枚完成させた。だがそのとき、土方の一味に加わった尾形が、鶴見中尉の企みを暴くために工房を襲撃。江渡貝は刺青人皮とその偽物を持って逃げ出し、尾形を迎え撃った月島軍曹もすぐに彼の捜索に向かう。さらに杉元と白石までが姿を見せたため、尾形は二人に月島軍曹の邪魔をさせようと画策。杉元と白石、月島軍曹、尾形が各々の思惑で動く中、江渡貝と彼が持つ刺青人皮の行方は……!?

●スタッフ

脚本:吉永亜矢

絵コンテ・演出：江上潔

作画監督：中村勝利、伊藤裕次

TVアニメ『ゴールデンカムイ』作品情報

原作コミックスシリーズ累計830万部突破！

マンガ大賞2016／第22回手塚治虫文化賞「マンガ大賞」受賞！

冒険・歴史・文化・狩猟グルメ・GAG&LOVE 和風闇鍋ウエスタン！

話題の極上エンターテイメントコミック、ついに！まさかの！TVアニメ化！

【放送情報】

TOKYO MX：10月8日より毎週月曜23：00～

読売テレビ：10月8日より毎週月曜25：59～

札幌テレビ：10月8日より毎週月曜25：44～

BS11：10月8日より毎週月曜25：00～

時代劇専門チャンネル：10月12日より毎週金曜26：00～

FOD（見放題独占）：10月8日より毎週月曜23：00配信



【スタッフ】

原作：野田サトル（集英社「週刊ヤングジャンプ」連載）

監督：難波日登志（「Fate/Grand Order -First Order-」）

助監督：川越崇弘

シリーズ構成：高木登（「黒子のバスケ」）

キャラクターデザイン：大貫健一（「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」キャラクター作画監督）

メインアニメーター：羽山淳一

銃火器設定：渡辺浩二

プロップ設定：浅沼信也

動物設定：墨佳遼

美術監督：森川篤

色彩設計：茂木孝浩

撮影監督：戸澤雄一朗

CGディレクター：奥村優子／濱田康平

編集：定松剛

音響監督：明田川仁

音響制作：マジックカプセル

アイヌ語監修：中川裕

音楽：末廣健一郎

第一期オープニングテーマ：MAN WITH A MISSION「Winding Road」

第一期エンディングテーマ：THE SIXTH LIE「Hibana」

第二期オープニングテーマ：さユり×MY FIRST STORY「レイメイ」

第二期エンディングテーマ：eastern youth「時計台の鐘」

アニメーション制作：ジェノスタジオ

製作：ゴールデンカムイ製作委員会



【キャスト】

杉元佐一：小林親弘

アシ(リ)パ：白石晴香

白石由竹：伊藤健太郎

鶴見中尉：大塚芳忠

土方歳三：中田譲治

尾形百之助：津田健次郎

谷垣源次郎：細谷佳正

牛山辰馬：乃村健次

永倉新八：菅生隆之

家永カノ：大原さやか

キロランケ：てらそままさき

インカ(ラ)マッ：能登麻美子

二階堂浩平：杉田智和

月島軍曹：竹本英史

鯉登少尉：小西克幸

TVアニメ「ゴールデンカムイ」公式サイト

TVアニメ「ゴールデンカムイ」公式ツイッター（＠kamuy_anime）

原作「ゴールデンカムイ」公式サイト

原作「ゴールデンカムイ」公式ツイッター（＠kamuy_official）