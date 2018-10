TVアニメ『ゴールデンカムイ』第二期より、第14話「まがいもの」あらすじ＆先行場面カット到着！　刺青人皮の行方は……!?

2018年10月8日(月)より、TOKYO MX、読売テレビ、札幌テレビ、BS11にてTVアニメ『ゴールデンカムイ』第二期が放送開始! このたび、第14話「まがいもの」のあらすじ&先行場面カットが公開となりました!

杉元と白石、月島軍曹、尾形が各々の思惑で動く中、江渡貝と彼が持つ刺青人皮の行方は……!?

第14話「まがいもの」あらすじ&先行場面カット到着

●あらすじ

試行錯誤の末、江渡貝は刺青人皮の偽物を6枚完成させた。だがそのとき、土方の一味に加わった尾形が、鶴見中尉の企みを暴くために工房を襲撃。江渡貝は刺青人皮とその偽物を持って逃げ出し、尾形を迎え撃った月島軍曹もすぐに彼の捜索に向かう。さらに杉元と白石までが姿を見せたため、尾形は二人に月島軍曹の邪魔をさせようと画策。杉元と白石、月島軍曹、尾形が各々の思惑で動く中、江渡貝と彼が持つ刺青人皮の行方は……!?

●スタッフ

脚本:吉永亜矢

絵コンテ・演出:江上潔

作画監督:中村勝利、伊藤裕次

TVアニメ『ゴールデンカムイ』作品情報

【放送情報】

TOKYO MX:10月8日より毎週月曜23:00~

読売テレビ:10月8日より毎週月曜25:59~

札幌テレビ:10月8日より毎週月曜25:44~

BS11:10月8日より毎週月曜25:00~

時代劇専門チャンネル:10月12日より毎週金曜26:00~

FOD(見放題独占):10月8日より毎週月曜23:00配信



【スタッフ】

原作:野田サトル(集英社「週刊ヤングジャンプ」連載)

監督:難波日登志(「Fate/Grand Order -First Order-」)

助監督:川越崇弘

シリーズ構成:高木登(「黒子のバスケ」)

キャラクターデザイン:大貫健一(「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」キャラクター作画監督)

メインアニメーター:羽山淳一

銃火器設定:渡辺浩二

プロップ設定:浅沼信也

動物設定:墨佳遼

美術監督:森川篤

色彩設計:茂木孝浩

撮影監督:戸澤雄一朗

CGディレクター:奥村優子/濱田康平

編集:定松剛

音響監督:明田川仁

音響制作:マジックカプセル

アイヌ語監修:中川裕

音楽:末廣健一郎

第一期オープニングテーマ:MAN WITH A MISSION「Winding Road」

第一期エンディングテーマ:THE SIXTH LIE「Hibana」

第二期オープニングテーマ:さユり×MY FIRST STORY「レイメイ」

第二期エンディングテーマ:eastern youth「時計台の鐘」

アニメーション制作:ジェノスタジオ

製作:ゴールデンカムイ製作委員会



【キャスト】

杉元佐一:小林親弘

アシ(リ)パ:白石晴香

白石由竹:伊藤健太郎

鶴見中尉:大塚芳忠

土方歳三:中田譲治

尾形百之助:津田健次郎

谷垣源次郎:細谷佳正

牛山辰馬:乃村健次

永倉新八:菅生隆之

家永カノ:大原さやか

キロランケ:てらそままさき

インカ(ラ)マッ:能登麻美子

二階堂浩平:杉田智和

月島軍曹:竹本英史

鯉登少尉:小西克幸

