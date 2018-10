【意外に知られていない？】元アスリートだったセレブ10人

ジョージ・クルーニー、ジェイソン・ステイサム、クリス・プラットなど、今やハリウッドスターとして活躍している彼ら。俳優になる前の彼らは、実はスポーツ選手でした!10人のスターたちは、どんなスポーツをしていたのでしょうか?

1.マーク・ハーモン

フットボール

LOS ANGELES - OCTOBER 25: Mark Harmon of the CBS series NCIS, scheduled to air on the CBS Television Network. (Photo by Kevin Lynch/CBS via Getty Images)

海外ドラマ『NCIS』のマーク・ハーモンは、大学生の時にフットボールをしていたそう。彼の父親は、アメフトの伝統的選手のトム・ハーモン。

2.クリス・プラット

レスリング

SANTA MONICA, CA - JUNE 16: Chris Pratt arrives at the 2018 MTV Movie And TV Awards at Barker Hangar on June 16, 2018 in Santa Monica, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage)

学生時代は10年以上、レスリングで活躍。ワシントン州では上位選手として注目を浴びていたんだとか。他にも、陸上やアメフトなどもやっていたそう。スポーツマンだったんですね。

3.トミー・リー・ジョーンズ

フットボール

HOLLYWOOD, CA - DECEMBER 07: Actor Tommy Lee Jones attends the premiere of Broad Green Pictures' 'Just Getting Started' at ArcLight Hollywood on December 7, 2017 in Hollywood, California. (Photo by Allen Berezovsky/WireImage)

彼はハーバード大学で、フットボールチームに所属していたそう。彼がチームを逆転勝利に持っていき、数々の賞を受賞。すごいですね!

4.ジェイソン・ステイサム

水泳の飛び込み

NEW YORK, NY - APRIL 08: Actor Jason Statham attends 'The Fate Of The Furious' New York Premiere at Radio City Music Hall on April 8, 2017 in New York City. (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images)

20代前半は、水泳の飛び込み選手として活躍。オリンピックにも行けるほどだったそう。あの肉体美は、選手時代に鍛えた努力の賜物。髪の毛がふさふさ…。

アスリート時代のジェイソン・ステイサム。貴重な映像です。

5.ヒュー・ジャックマン

ラグビー

Just Jard

学生時代はラグビーに興味を持ったそう。短気な性格だった彼は、ラグビーのおかげで感情をコントロールする術を学んだそう。

6.ジョージ―・クルーニー

野球

HOLLYWOOD, CA - JUNE 07: Honroee George Clooney attends the American Film Institute's 46th Life Achievement Award Gala Tribute to George Clooney at Dolby Theatre on June 7, 2018 in Hollywood, California. 389298 (Photo by Matt Winkelmeyer/Getty Images for Turner)

彼は野球選手を目指していたそうです。学生時代のジョージは、バスケと野球に打ち込みました。メジャーリーグの新人テストを受けるも、不合格でプロ野球選手になる夢を諦めたそう。もしも新人テストに受かっていたら、今の彼は野球選手?!

7.ジャスティン・ティンバーレイク

ゴルフ

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 17: Justin Timberlake attends the 70th Emmy Awards at Microsoft Theater on September 17, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by John Shearer/Getty Images)

彼がゴルフ好きなのは初めて知りました!歌手のジャスティン・ティンバーレイクは、ゴルフを12歳から始めたそう。今でも、よくゴルフに行っているんだとか。

8.カート・ラッセル

野球

HOLLYWOOD, CA - MAY 04: Honoree Kurt Russell at Goldie Hawn and Kurt Russell are honored with a Star On the Hollywood Walk of Fame on May 4, 2017 in Hollywood, California. (Photo by Jesse Grant/Getty Images for Disney)

彼はマイナーリーグの野球選手でした。肩の怪我で野球を断念。子供時代から演技にも力を入れていたため、俳優に転身。そして今の彼があるのですね。

9.チャニング・テイタム

フットボール

Popsugar

彼は軍事学校で、フットボール選手をしていたそう。フットボール特待生として奨学金を獲得して、大学に入学しましたが、中退。その後は、セールスマンやストリッパーやモデルの仕事をしていました。惚れ惚れするような肉体美は、過去の経験で培われたのですね。

10.エルサ・ホスク

バスケ

SHANGHAI, CHINA - NOVEMBER 20: Model Elsa Hosk walks the runway during the 2017 Victoria's Secret Fashion Show In Shanghai at Mercedes-Benz Arena on November 20, 2017 in Shanghai, China. (Photo by Matt Winkelmeyer/Getty Images for Victoria's Secret)

Victoria's Secretモデルのエルサ・ホスクは、スウェーデンの元プロバスケットボール選手でした。「とても大変だった。1日に8回もワークアウトして、週末は試合。もっと違う世界を見たくなって、バスケは止めたの」とコメント。177センチの身長を生かしてプレイしていたんだろうな〜。

いかがでしたか?

SANTA MONICA, CA - JUNE 16: Actor Chris Pratt attends the 2018 MTV Movie And TV Awards at Barker Hangar on June 16, 2018 in Santa Monica, California. (Photo by Emma McIntyre/Getty Images for MTV)

セレブの意外な経歴を知ると、イメージが変わりますね。彼らはスポーツ選手としても、充分に活躍できそうだなと思います。

25 Celebrities Who Are Secretly Amazing Athletes | Best Life

※この記事は上記のリンクを翻訳・参考にしています。