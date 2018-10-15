須田亜香里から橋本愛まで「今週の芸能予定表」

『写真：青木紘二/アフロ』

10月16日(火曜)

[７時]

☆ ゴルフコンペ「MAXIMAオーナーズCUP」ビートたけし・ビートきよし・ガダルカナルタカ・つまみ枝豆(ザ・カントリークラブ・ジャパン)

[11時]

☆ 映画「ルイスと不思議の時計」イベント、北斗晶・藤本美貴・松丸亮吾(月島スタジオ)

[16時]

☆ 映画「オズランド笑顔の魔法おしえます。」イベント、波瑠・西島秀俊(神楽座)

☆ 映画「ピッチ・パーフェクト ラストステージ」イベント、ムーディ勝山(アキバシアター)

[17時]

☆ 映画「ザ・アウトロー」イベント、とろサーモン(パセラリゾーツグランデ渋谷店)

[18時]

☆ 「WHO I AM」車いすバスケ金メダリスト来日イベント、西島秀俊(有楽町朝日ホール)

10月17日(水曜)

[10時]

☆ 味の素冷凍食品「よしもと<冷活>祭り」ブラックマヨネーズ・NON STYLE・トレンディエンジェル・ジャングルポケット・おかずクラブ(ヨシモト∞ホール)

[14時]

☆ ライブ「WADA FES 断れなかった仲間達」出川哲朗・加山雄三・鈴木雅之・前田亘輝・横山剣・氷川きよし・倖田來未・Ｃ＆Ｋ・ピコ太郎・ソンシギョン・前川真悟(日本武道館)

[17時]

☆ 「SKE48 衣装図鑑 全力制服」発売イベント、須田亜香里・小畑優奈・菅原茉椰(HMV&BOOKS SHIBUYA)

[18時]

☆ 映画「ここは退屈迎えに来て」イベント、橋本愛・成田凌・渡辺大知(神楽座)

☆ 映画「バルバラ～セーヌの黒いバラ～」ジャンヌバリバール・夏木マリ

☆ 映画「アイ・フィール・プリティ！ 人生最高のハプニング」渡辺直美(新宿ピカデリー)

10月18日(木曜)

[11時]

☆ ATSXレッドブル・クラッシュドアイス・ワールドチャンピオンシップ2018記者会見、武井壮ほか(ムラサキパーク東京)

[12時]

☆ 冷凍食品の日・冷凍食品PRイベント、安めぐみ・三國清三(ロイヤルパークホテル)

[13時]

☆ 「イクメン オブ ザ イヤー 2018」りゅうちぇる・古坂大魔王・中尾明慶・Mr.インクレディブル・杉浦太陽(ベルサール半蔵門イベントホール)

[16時]

☆ 「虹の架け橋まごころ募金コンサート」新川二朗・三船和子・細川たかし・城之内早苗・藤あや子・大石まどか・市川由紀乃・さわち美欧・氷川きよし・井上由美子・北山たけし・入山アキ子・森山愛子・大江裕・出光仁美・川上大輔・エドアルド・松阪ゆうき・三丘翔太・UNIONE・辰巳ゆうと・Chuning Candy(NHKホール)

[17時]

☆ 安藤和津出版発表会(光文社)

[18時]

☆ 映画「かぞくいろ－RAILWAYSわたしたちの出発－」舞台挨拶、有村架純・國村隼・桜庭ななみ・木下ほうか・筒井真理子・板尾創路・青木崇高(新宿ピカデリー)

☆ 藤子不二雄Ａ展オープニングセレモニー、宮沢りえ(六本木ヒルズ展望台)

☆ グルーポン・ジャパン「おさかな課外授業」田中直樹(しながわ水族館)

☆ マツモトキヨシ×コカ・コーラ×Ｐ＆Ｇ「美と健康のエキスパートから学ぶ今日から始めるワタシ磨き」室伏由佳・本橋恵美・山本浩未・秋田豊・YUKO(ヒューリックホール東京)

10月19日(金曜)

[９時]

☆ 伊勢丹浦和店ティファニー新オープン・セレモニー、畑野ひろ子・鈴木啓太(伊勢丹浦和店)

[12時]

☆ クラシックカーの祭典「La Festa Mille Miglia 2018」スタート、堺正章・篠塚建次郎・清水國明(原宿・明治神宮)

[16時]

☆ 舞台「ハイキュー!!」“最強の場所(チーム)”公開ゲネプロ、須賀健太・影山達也・小坂涼太郎・三浦海里・遊馬晃祐・有田賢史(TOKYO DOME CITY HALL)

[19時]

☆ 映画「モンスター・ホテル クルーズ船の恋は危険がいっぱい?!」山寺宏一・川島海荷・藤森慎吾・観月ありさ(ユナイテッド・シネマ豊洲)

10月20日(土曜)

[９時]

☆ ニュージーランド航空主催ラグビースクール、オールブラックス選手３名(アークス浦安パーク)

[14時]

☆ イベント「KitaＱフェス in TOKYO 2018」トークショー、吉本実憂(アーツ千代田3331)

[18時]

☆ 映画「生きてるだけで、愛」舞台挨拶、趣里・菅田将暉・仲里依紗・西田尚実・石橋静河・織田梨沙(丸の内ピカデリー)

10月21日(日曜)

[11時]

☆ イベント「KitaＱフェス in TOKYO 2018」トークショー、ロバート(アーツ千代田3331)

☆ 「ランニングイベント Supported by マニュライフ生命」大迫傑(新豊洲Brilliaランニングスタジアム)

[13時]

☆ 渋谷ファッションウイーク「SHIBUYA RUNWAY」Dream Ami(渋谷・文化村通り)

[15時]

☆ 映画「体操しようよ」紹介「ご当地タニタごはんコンテスト－ヘルシー郷土料理で健康まちおこし－」全国大会イベント内にて、草刈正雄・木村文乃(iTSCOM STUDIO & HALL 二子玉川ライズ)

[17時]

☆ 舞台「アニー」子役合格者発表(日本テレビ麹町ビル北館)

10月22日(月曜)

[10時]

☆ 「MEDYFASおしっこチェックPROJECT」とろサーモン久保田かずのぶ(ベルサール六本木グランドコンファレンスセンター)

[13時]

☆ パクジュニョン・コンサート(浅草公会堂)

[16時]

☆ 日本 メガネ ベスト ドレッサー賞、加藤綾子・豊川悦司・ダレノガレ明美・モーニング娘。(東京ビッグサイト)

☆ クラシックカーの祭典「La Festa Mille Miglia 2018」ゴール、堺正章・篠塚建次郎・清水國明(原宿・明治神宮)

10月23日(火曜)

[10時]

☆ スティッククリーナー新商品発表会、野性爆弾(ベクトルスタジオ)

[14時]

☆ 「2019ミス・インターナショナル日本代表選出大会」デヴィ夫人ほか(STAR RISE TOWER)

[17時]

☆ 宮城県ブランド米「だて正夢」記者発表会、サンドウィッチマン・狩野英孝・パンサー・木下ゆうか(六本木ヒルズアリーナ)

10月24日(水曜)

10月25日(木曜)

[９時]

☆ 「カードキャプターさくら展」取材、足立梨花(森アーツセンターギャラリー展覧会会場)

[13時]

☆ マキアレイベル「クリアエステライン」発売イベント、辺見えみり(TRUNK BY SHOTO GALLERY)

[15時]

☆ 東京国際映画祭レッドカーペット(六本木ヒルズ)・オープニングセレモニー(EXシアター六本木)

[19時]

☆ 女性ファッション誌「Harper’s BAZAAR」主催「BAZAAR ICONS BY CARINE ROITFELD」シークレットパーティ・レッドカーペット一般公開、森星・冨永愛・山田優・ベッキーほか(恵比寿ガーデン広場シャトー広場)

10月26日(金曜)

[８時]

☆ 「カードキャプターさくら展」取材、足立梨花(森アーツセンターギャラリー展覧会会場)

[10時]

☆ 再就職を目指す女性を支援「レディGO!Project」イベント、渡辺美奈代(新宿エルタワー・サンスカイルーム)

[13時]

☆ 歌謡ポップスチャンネル×J:COM 五木ひろしミニ・フリーライブ・トークショー(東京ソラマチJ:COM Wonder Studio→東京スカイツリータウン・スカイアリーナ)