ＪＩＣＡ横浜＝ハワイ日本人移住150周年企画＝ハワイ初期移民の歴史と邦字紙

ＪＩＣＡ横浜２階の海外移住資料館で６日から１２月２４日まで、ハワイ日本人移住１５０周年記念企画展示『元年者に始まるハワイ移民と邦字紙が果たした役割』を行なう。
１８６８年に横浜から出航した約１５０人の日本人がハワイに到着し、日本からの集団移住の始まりとされた。この後、明治維新により江戸時代が終わり、彼らは「元年者」と呼ばれた。
展示では、ハワイ初期移民の歴史と同地で発行された日本語新聞が日系社会で果たした役割をパネルで解説し、外務省外交史料館が所蔵する条約書や元年者に関する貴重な史料が展示される。
また、１１月３日午後２時から午後３時半まで公開講座「バックヤードから語る移民史～外交史料こぼれ話～」が同館１階の会議室１で行なわれる。講師は外務省外交史料館課長補佐の柳下宙子さん。参加無料。
同館の開館時間は火～日曜の午前１０時から午後６時まで（月曜休館）。展示などについての問い合わせは同館（info@jomm.jp）まで。
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