佛心寺慈善バザー、２１日＝婦人部の多彩な手料理も

案内のため来社した皆さん

曹洞宗南米別院佛心寺（采川道昭総監）婦人部による『第３０回事前バザー』が、２１日午前９時から同寺（Rua Sao Joaquim, 285）で行なわれる。

おしるこや焼きそば、福神漬けなど婦人部お手製料理の他、４０のバザリスタが衣類や化粧品など様々な商品を販売する。収益は福祉施設への寄付と、慈善活動に使われる。

案内のため来社した上村光代部長、会計の梅原輝子副会長、長与エイ会計、小橋川マダレーナ会計監査は「美味しい料理が沢山あるので、是非楽しみに来て」と来場を呼びかけた。

問合せは、同寺（１１・３２０８・４５１５）まで。

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