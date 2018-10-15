プロジェクト監理本部新設　インテック

インテックは１５日、１日付の人事異動と機構改革を発表した。事業運営の効率化や高度化を目的にプロジェクト監理本部を新設。北陸品質保証部を北陸行政ＰＭＯ室に改称し、同本部に置いた。大口顧客の開拓に向け、首都圏流通サービス本部にサービス基盤営業部を設けた。課題解決支援サービス「アークリッド」の事業強化のため、アークリッド推進部をアークリッド事業推進部に改めた。

▽兼プロジェクト監理本部担当 取締役副社長執行役員グループ会社管理首都圏社会基盤本部中部地区本部西日本地区本部担当佐藤知樹▽兼生産本部担当 取締役副社長執行役員情報システム部事業戦略推進本部首都圏流通サービス本部担当首都圏流通サービス本部長新海章▽生産本部担当生産本部長を解く 常務執行役員先端技術研究所担当先端技術研究所長荒野高志▽ＭＣＩ営業部長を解く 執行役員首都圏産業本部副本部長疋田秀三▽プロジェクト監理本部長兼金融ＰＭＯ室長兼中部西日本ＰＭＯ室長（生産本部プロジェクト監理部長）鈴木智秀▽同副本部長兼首都圏ＰＭＯ室長（中部地区本部副本部長兼産業システム部長）仲田敦▽同品質監理部長（生産本部プロジェクト監理部）西島愼一▽同Ｎ＆ＯＰＭＯ室長（ネットワーク＆アウトソーシング事業本部Ｎ＆Ｏ品質保証部長）浜井章弘▽同北陸行政ＰＭＯ室長（北陸地区本部北陸品質保証部長）中陳実佳▽生産本部長（生産本部副本部長）澤邊学▽生産本部生産技術部長（生産本部品質保証部長兼生産技術部長）池田浩明▽首都圏産業本部ＭＣＩ営業部長（首都圏産業本部ＭＣＩ営業部副部長）大久保章▽サービスセンター所長（ＡＭサービス部長）首都圏流通サービス本部副本部長中山登志明▽首都圏流通サービス本部サービス基盤営業部長（首都圏流通サービス本部サービス第一営業部長）山本信是▽同サービス第一営業部長（同流通営業部長）冨士田篤▽同サービス第一システム部長（同流通ソリューション部長）後藤雅史▽同サービス第二システム部長（同サービスソリューション部長）堀内健司▽ヘルスケア営業部長を解く 首都圏社会基盤本部長山口浩明▽首都圏社会基盤本部ヘルスケア営業部長（同ヘルスケア営業部）河村哲郎▽同アークリッド事業推進部長（同アークリッド推進部長）後藤光治▽兼Ｎ＆Ｏ事業企画部長 ネットワーク＆アウトソーシング事業本部Ｎ＆Ｏ事業推進部長山田博美▽兼クラウドコンサルティング部長 同クラウドサービス事業部システムアーキテクト部長有賀睦▽セキュリティサービス部長を解く 同ビジネスソリューション部長吉岡哲▽同セキュリティサービス部長（同Ｎ＆Ｏ事業推進部セキュリティ＆テレフォニー推進課長）吉川正洋▽中部地区本部産業システム部長（中部地区本部産業システム部副部長）砂田明浩