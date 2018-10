フリーアナウンサーで女優の加藤綾子(33)が自身のインスタグラムを更新し、自作のネイルを披露。インターネット上では、ネイルだけでなく、「彼女の美しさ」にも注目が集まっている。

■自作のネイルを自撮りで披露

View this post on Instagram

* ネイル変えてみました💅✨ いつも自分でやっています🙌💕 普段は簡単にベージュ一色なのですが気分転換にちょっと頑張ってみました🙋‍♀️ * #セルフネイル #ジェルネイル #利き手の方はやり辛い #細かい作業 #結構好きです #飾りはネイルシールです #自撮り #タイマー使ってみました

A post shared by 加藤綾子(@ayako_kato.official) on Oct 14, 2018 at 6:59am PDT

加藤は14日、口元を隠すように手をクロスさせ、爪を強調するポーズをとった写真をアップ。投稿には、「ネイル変えてみました。いつも自分でやっています。普段は簡単にベージュ一色なのですが、気分転換にちょっと頑張ってみました」と添えた。

ハッシュタグを付け、「#細かい作業」「#結構好きです」と自負するように、見事な仕上がりのネイルだ。また、両手を使わず写真を撮るため、セルフタイマーで自撮りしたことも明かしている。

■加藤の器用さに称賛の声

今回の投稿で披露された加藤の自作ネイルには、「すごい」「かわいい」と称賛のコメントが相次いでいる。

「すごいですね! 自分でやったとは思えないくらい、キレイに仕上がっていますね」

「カトパン器用~。ネイルとっても素敵です。写真の撮り方もかわいい」

「えっ! サロンじゃなくて自分でするんですね。綾子さん手先が器用なんですね。素晴らしい」

「めちゃくちゃ似合ってます。自分でされてるとは驚きです」

■「顔の小ささと美しさ」でも魅了

また、ネイルよりも加藤の顔の小ささや美しさに注目してしまうというようなコメントも見られた。

「手が大きい? いや、顔が小さいのか」

「いつ見ても超絶美人ですね。顔の一部だけでも下手な世界レベルのモデルより魅力的です」

「ネイルもやけど…。顔がべっぴんすぎる…」

「顔が小さすぎるのか、手が大きいのか」

■男性が好きな「女性の爪」は…

しらべぇ編集部では以前、全国20~60代の男性681名を対象に、「女性の爪」についての調査を実施。その結果、「お手入れした爪より何も塗らない爪が好き」と回答した人がおよそ4割で、もっとも高い割合になっていた。

(©ニュースサイトしらべぇ)

ネイルサロンで施してもらったと思われるほど、高いクオリティーの自作ネイルを披露した加藤。その器用さに、「カトパンはなんでもできる」とファンは感心しきっているようだった。