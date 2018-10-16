県南・県央　イベント情報（１０月１６日掲載）

◆白木峰・コスモスウオーク １０月２１日午前９時１５分、諫早市長田町のＪＲ肥前長田駅前集合。白木峰を歩き、午後３時ごろ同市永昌東町の駅前公園で解散。歩きやすい服装で参加し、弁当、水筒、帽子、雨具など持参。３００円（保険料、資料代、下見費用など）。小雨決行。長崎歩こう会の宮園さん（０９５・８２６・９１８５）

◆２０１８多良見ふるさと祭り １０月２１日午前９時半～午後４時半、諫早市多良見町の喜々津漁港施設駐車場。▽大村市出身のシンガー・ソングライター草野仁のライブ（午前１１時４５分）▽カニ汁無料サービス（午前１１時５０分、先着５００人）▽団体対抗輪投げ大会（午後０時半）▽大村湾クルーズ（午前１１時１０分、午後０時１０分、同１時半、同２時半、有料）▽バスふれあい体験（午前１１時半～午後１時半、忘れ物バザーや運転席乗車体験）▽創成館高ダンス部などのステージイベント。市多良見支所地域総務課内の祭り実行委事務局（０９５７・４３・１１１１）