９月２３日に白老滑空場で大会を開いたマイクロライト日本選手権大会実行委員会（滝野浩実行委員長）は９日、チャリティー募金の益金１３万４５７６円を胆振東部地震災害義援金として白老町に寄託した。
白老フライングクラブ会長でもある滝野実行委員長と山本満則・北海道ウルトラライト航空連盟会長が、日本赤十字社白老分区長の戸田安彦町長に善意を手渡した。
大会では全国各地から１６選手が参加、２種目の操縦技術部門で飛行技術を競った。
（富士雄志）
マイクロライト日本選手権実行委
９月２３日に白老滑空場で大会を開いたマイクロライト日本選手権大会実行委員会（滝野浩実行委員長）は９日、チャリティー募金の益金１３万４５７６円を胆振東部地震災害義援金として白老町に寄託した。
白老フライングクラブ会長でもある滝野実行委員長と山本満則・北海道ウルトラライト航空連盟会長が、日本赤十字社白老分区長の戸田安彦町長に善意を手渡した。
大会では全国各地から１６選手が参加、２種目の操縦技術部門で飛行技術を競った。
（富士雄志）
コンテンツの閲覧を続けるには、ノアドット株式会社が別途「プライバシーポリシー」に定めるお客様の「アクセスデータ」を取得し、利用することを含む「nor.利用規約」に同意する必要があります。