TVアニメ「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」より生まれたユニット「スタァライト九九組」5thシングルCDが2019年1月9日発売！さらにリリースイベントの開催も決定！

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「ミュージカル」と「アニメーション」がリンクし展開する新感覚エンターテインメント「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」。2018年7月よりTBS、CBCほかにて放送が開始された本作は大人気の内にアニメの最終回を迎え、2018年10月13日よりミュージカルが上演されている。

そのミュージカルの中で、本作より生まれた舞台少女9人によるユニット、スタァライト九九組（くくぐみ）が2019年1月9日にファン待望となる5thシングルをリリースする事を発表した。

また5thシングルの発売記念イベントとして、 2019年1月26日に名古屋、1月27日大阪で愛城華恋役：小山百代、天堂真矢役：富田麻帆、大場なな役：小泉萌香、西條クロディーヌ役： 相羽あいなの4名にて、2019年3月2日東京で、星見純那役：佐藤日向、露崎まひる役：岩田陽葵、石動双葉役： 生田輝、花柳香子役：伊藤彩沙の4名でトーク＆ミニライブイベントをそれぞれ実施する。いずれも対象店舗にて5thシングルを購入または予約するとイベ ント参加抽選券がもらえるので、そちらでの抽選での申込となる。

リリースイベントの対象店舗やイベント参加券の配布期間などの詳細は公式HP（https://revuestarlight.com/news/2652/）をチェックして欲しい。

アニメ放送が終了後もますます盛り上がりを見せる「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」。

その5thシングルCDをお見逃しなく。

■5thシングル発売記念イベント情報

https://revuestarlight.com/news/2652/

■リリース情報

TVアニメ「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」5thシングル

2019年1月9日（水）発売

PCCG-70445 ￥1,389＋税

歌：スタァライト九九組(くくぐみ)【愛城華恋（CV： 小山百代）、神楽ひかり（CV：三森すずこ）、天堂真矢（CV： 富田麻帆）、星見純那（CV：佐藤日向）、露崎まひる（CV： 岩田陽葵）、大場なな（CV：小泉萌香）、西條クロディーヌ（ CV：相羽あいな）、石動双葉（CV：生田輝）、花柳香子（ CV：伊藤彩沙）】

【収録楽曲】

タイトル未定

■TVアニメ「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」作品情報

▼ストーリー

『舞台少女』――

それは未来の舞台女優を目指す、

キラめきに溢れた少女たち。

ある日彼女たちの元に1通のメールが届く。

「お持ちなさい あなたの望んだその星を」

輝く星を掴むべく、

オーディションに集まった9人の舞台少女。

光を求める想いが、執着が、運命が――

舞台の上で交錯する。

今、レヴューの幕があがる。

▼アニメーションスタッフ

監督：古川知宏

シリーズ構成：樋口達人

キャラクターデザイン：齊田博之

副監督：小出卓史

プロップデザイン：高倉武史・谷紫織

グラフィックデザイン：濱祐斗・山口真生

色彩設計：吉村智恵

美術監督：秋山健太郎・福田健二（studio Pablo）

3D監督：秋元央 (T2studio)

3D舞台照明：カミヤヒサヤス

撮影監督：出水田和人（T2studio）

編集：黒澤雅之

音響監督：山田陽

音楽：藤澤 慶昌・加藤 達也

戯曲脚本・劇中歌作詞：中村彼方

アニメーション制作：キネマシトラス

▼キャスト

愛城華恋：小山百代

神楽ひかり：三森すずこ

天堂真矢：富田麻帆

星見純那：佐藤日向

露崎まひる：岩田陽葵

大場なな：小泉萌香

西條クロディーヌ：相羽あいな

石動双葉：生田輝

花柳香子：伊藤彩沙

■関連サイト

◆公式HP

http://revuestarlight.com/

◆公式Twitter

https://twitter.com/revuestarlight

◆YOUTUBEチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCpcs9GP_NIBxzDfNTWolNPw/

◆TVアニメ「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」特報◆

○15秒Ver.

○30秒Ver.

◆TVアニメ「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」番宣PV◆