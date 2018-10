Mrs. GREEN APPLE「僕のこと」が応援歌に！歴代の選手権優勝校と応援歌一覧

今年も12月30日に開幕する、冬の高校日本一を決める「第97回全国高校サッカー選手権」。前橋育英が高校日本一に輝いた前回大会は Little Glee Monster。そして、これまで、コブクロ、絢香、いきものがかり、FUNKY MONKEY BABYS、miwa、GReeeeN等、数々の有名アーティスト達が歌でサッカーにかける選手達の夢、情熱を後押ししてきた。

そして、今大会の応援歌は、Mrs. GREEN APPLE「僕のこと」に決定した。Mrs. GREEN APPLEは日本テレビの大会ホームページにて、「今回、応援歌に決まったことは純粋にとても嬉しく思いましたが、それと同時に大きな責任を感じました。自分たちは勝負に対して曲を描いてきたことがほとんど無かったので、勝敗が存在する瞬間に対して楽曲を制作するということはとても難しく、無責任な言葉は綴りたくないと強く思いました。僕たちが描けるのはきっと高校サッカーというフィールドで青春をかけて毎日戦ってきた彼らへの今までと、そしてこれからへの人生賛歌だと思っています。高校生活を1ページ1ページ刻んで生きている尊さを歌いたいと思い、高校生たちに誠心誠意向き合って制作させて頂きました。 「僕のこと」という曲名は、『一人一人の思いが重なってチームになっていく』という思いを込めて名付けました。選手たちが素敵だと振り返られる青春をこの曲で彩ることが出来たらうれしいです。」とコメントしている。

第84回大会からの高校サッカー選手権の応援歌及び、優勝校は以下の通り。

第96回大会 Little Glee Monster「いつかこの涙が」(優勝:前橋育英)

第95回大会 家入レオ「それぞれの明日へ」(優勝:青森山田)

第94回大会 BLUE ENCOUNT「はじまり」(優勝:東福岡)

第93回大会 大原櫻子「瞳」(優勝:星稜)

第92回大会 GReeeeN 「 僕らの物語」「僕らは物語」(優勝:富山第一)

第91回大会 miwa 「ホイッスル~君と過ごした日々~」(優勝:鵬翔)

第90回大会 ナオト・インティライミ 「Message」(優勝:市立船橋)

第89回大会 WEAVER 「キミノトモダチ」(優勝:滝川第二)

第88回大会 FUNKY MONKEY BABYS 「明日へ」(優勝:山梨学院高等学校)

第87回大会 いきものがかり 「心の花を咲かせよう」(優勝:広島皆実)

第86回大会 RIP SLYME with MONGOL800 「Remember」(優勝:流通経済大柏)

第85回大会 絢香 「Start to 0(Love)」(優勝:盛岡商)

第84回大会 コブクロ 「Starting Line」(優勝:野洲)