MICHI、テレビアニメOPに続きゲーム版「あかねさす少女」にて主題歌を担当

現在放送中のテレビアニメ「あかねさす少女」のオープニング曲を歌唱している沖縄出身のアニソン・シンガーMICHIが、ゲーム版「あかねさす少女」でも主題歌を担当する事になった。
「あかねさす少女」はアニマックス開局20周年記念作品としてテレビアニメシリーズとゲームプロジェクトで展開されるオリジナル作品。
今回MICHIが歌うゲーム版主題歌「いけない世界」は作詞を森由里子、作曲を伊藤賢治、編曲を大和が担当、2018年10月15日からゲームがリリースされている。
更にテレビアニメ「あかねさす少女」のオープニング曲を収録するMICHIのシングルCD「ソラネタリウム」（2018年10月24日発売）にはゲーム内で使用できるシリアルコードが封入される事もアナウンスされた。
■ゲームプロジェクト『あかねさす少女』主題歌
「いけない世界」
歌：MICHI
作詞：森由里子
作曲：伊藤賢治
編曲：大和
■作品情報
5th Single
ソラネタリウム / MICHI
2018年10月24日発売
＊テレビアニメ『あかねさす少女』OPテーマ曲
◆初回限定盤（CD＋DVD）
QWCE-00692 1,667（本体）+税
◆通常盤（CD/アニメジャケット仕様）
QWCE-00693 1,250（本体）+税
＜収録予定曲＞
M1.ソラネタリウム ＊テレビアニメ『あかねさす少女』OPテーマ曲
作詞：稲葉エミ
作曲・編曲：小森茂生
音楽プロデューサー：磯山敦
M2.444~four forty-four~
作詞：稲葉エミ
作曲・編曲：小森茂生
音楽プロデューサー：磯山敦
M3.ソラネタリウム (Instrumental)
M4.444~four forty-four~ (Instrumental)
＜DVD収録内容＞ ＊初回限定盤のみ
ソラネタリウム（MV）
ソラネタリウム（MV MAKING CLIP）
＜封入特典＞ ＊初回限定盤・通常盤共通
ゲームプロジェクト『あかねさす少女』高レアリティキャラ達の断片（フラグメント）が貰えるシリアルコード封入！[有効期限：2019年10月23日迄]
・1人1コードのみ使用可能です。
・複数購入いただいても同種のコードは1コードしか使えません。
■リリースイベント
10月27日（土）タワーレコード川崎店
10月28日（日）タワーレコード横浜ビブレ店
11月02日（金）ゲーマーズAKIHABARA本店
11月09日（金）アニメイト横浜
11月11日（日）ポニーキャニオン1階イベントスペース 1部
11月11日（日）ポニーキャニオン1階イベントスペース 2部
11月16日（金）アニメイト秋葉原
11月18日（日）アニメイト大阪日本橋
11月18日（日）ゲーマーズなんば
■その他出演イベント
10月20日(土)新潟県民会館 大ホール
超アニソンライブ 2018 supported by がたふぇす
http://5ch.uxtv.jp/event/superanisonlive2018/
■テレビアニメ『あかねさす少女』情報
2018年10月1日よりTOKYO MX、読売テレビ、アニマックス、ANIMAX on PlayStation、他にて放送。
■あかねさす少女公式アニメサイト
ゲーム公式サイト： http://akanesasushojo-app.com/
アニメ公式サイト： http://akanesasushojo.com
公式Twitter： @akanesasushojo（アニメ＆ゲームアカウント）https://twitter.com/akanesasushojo
■PV情報
ゲームPV： https://youtu.be/u-8OICacWHo
アニメPV第2弾：https://youtu.be/YJWn5-0ESjY
©Akanesasu Anime Project
©Akanesasu Game Project
MICHIオフィシャルサイト http://michi-stbe.com/