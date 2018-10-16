MICHI、テレビアニメOPに続きゲーム版「あかねさす少女」にて主題歌を担当

現在放送中のテレビアニメ「あかねさす少女」のオープニング曲を歌唱している沖縄出身のアニソン・シンガーMICHIが、ゲーム版「あかねさす少女」でも主題歌を担当する事になった。

「あかねさす少女」はアニマックス開局20周年記念作品としてテレビアニメシリーズとゲームプロジェクトで展開されるオリジナル作品。

今回MICHIが歌うゲーム版主題歌「いけない世界」は作詞を森由里子、作曲を伊藤賢治、編曲を大和が担当、2018年10月15日からゲームがリリースされている。

更にテレビアニメ「あかねさす少女」のオープニング曲を収録するMICHIのシングルCD「ソラネタリウム」（2018年10月24日発売）にはゲーム内で使用できるシリアルコードが封入される事もアナウンスされた。

■ゲームプロジェクト『あかねさす少女』主題歌

「いけない世界」

歌：MICHI

作詞：森由里子

作曲：伊藤賢治

編曲：大和

■作品情報

5th Single

ソラネタリウム / MICHI

2018年10月24日発売

＊テレビアニメ『あかねさす少女』OPテーマ曲

◆初回限定盤（CD＋DVD）

QWCE-00692 1,667（本体）+税

◆通常盤（CD/アニメジャケット仕様）

QWCE-00693 1,250（本体）+税

＜収録予定曲＞

M1.ソラネタリウム ＊テレビアニメ『あかねさす少女』OPテーマ曲

作詞：稲葉エミ

作曲・編曲：小森茂生

音楽プロデューサー：磯山敦

M2.444~four forty-four~

作詞：稲葉エミ

作曲・編曲：小森茂生

音楽プロデューサー：磯山敦

M3.ソラネタリウム (Instrumental)

M4.444~four forty-four~ (Instrumental)

＜DVD収録内容＞ ＊初回限定盤のみ

ソラネタリウム（MV）

ソラネタリウム（MV MAKING CLIP）

＜封入特典＞ ＊初回限定盤・通常盤共通

ゲームプロジェクト『あかねさす少女』高レアリティキャラ達の断片（フラグメント）が貰えるシリアルコード封入！[有効期限：2019年10月23日迄]

・1人1コードのみ使用可能です。

・複数購入いただいても同種のコードは1コードしか使えません。

■リリースイベント

10月27日（土）タワーレコード川崎店

10月28日（日）タワーレコード横浜ビブレ店

11月02日（金）ゲーマーズAKIHABARA本店

11月09日（金）アニメイト横浜

11月11日（日）ポニーキャニオン1階イベントスペース 1部

11月11日（日）ポニーキャニオン1階イベントスペース 2部

11月16日（金）アニメイト秋葉原

11月18日（日）アニメイト大阪日本橋

11月18日（日）ゲーマーズなんば

■その他出演イベント

10月20日(土)新潟県民会館 大ホール

超アニソンライブ 2018 supported by がたふぇす

http://5ch.uxtv.jp/event/superanisonlive2018/

■テレビアニメ『あかねさす少女』情報

2018年10月1日よりTOKYO MX、読売テレビ、アニマックス、ANIMAX on PlayStation、他にて放送。

■あかねさす少女公式アニメサイト

ゲーム公式サイト： http://akanesasushojo-app.com/

アニメ公式サイト： http://akanesasushojo.com

公式Twitter： @akanesasushojo（アニメ＆ゲームアカウント）https://twitter.com/akanesasushojo

■PV情報

ゲームPV： https://youtu.be/u-8OICacWHo

アニメPV第2弾：https://youtu.be/YJWn5-0ESjY

©Akanesasu Anime Project

©Akanesasu Game Project

MICHIオフィシャルサイト http://michi-stbe.com/