【ＡＸＮ】「土夜激（ドヤゲキ）アワー」スタート！「スナッチ・ザ・シリーズ」ＴＶ初放送！

AXNは、11月より新タイムゾーン「土夜激(ドヤゲキ)アワー」をスタートします。その第1弾として、あの大ヒット映画「スナッチ」のドラマ化作品「スナッチ・ザ・シリーズ」を11月10日(土)深夜24時よりTV初放送します。

土夜激(ドヤゲキ)アワー とは?

土夜激アワーは「土曜の深夜に刺激を。」をテーマにしたAXNの新タイムゾーンです。大人のためのエッジーで刺激的なドラマ2作品を2時間続けてお楽しみいただけます。第1弾として、深夜24時からは「スナッチ・ザ・シリーズ」、深夜25時からは「MR. ROBOT / ミスター・ロボット」をオンエアします。さらに、来春以降もスティーヴン・キング原作のハードボイルドミステリー「ミスター・メルセデス」、ブラックユーモア満載のバイオレンスアクション「PREACHER プリーチャー」など、選りすぐりの話題作が続々と登場します。

「スナッチ・ザ・シリーズ」 TV初放送 11月10日(土)深夜24時スタート!

あの大ヒット映画「スナッチ」が、ドラマになってAXNに初登場!

ロンドンの暗黒街で、強烈キャラたちが一攫千金を狙う強奪バトル!

ガイ・リッチーが監督しブラッド・ピットが主演した映画「スナッチ」をドラマシリーズ化。主演・製作総指揮は、映画「ハリー・ポッター」シリーズのロン役でお馴染みの英国俳優ルパート・グリント。仕事もお金もなく、パッとしない日々を送るアルバート(ルーク・パスクァリーノ)と友人チャーリー(ルパート・グリント)。一大決心をして売上金を奪うために襲った車には、大量の金塊が…!金塊を手にしたアルバートたちは、次々とトラブルに巻き込まれていく。ロンドンの暗黒街を舞台に、悪徳警官やギャング、マフィアも巻き込む、命がけのクライムコメディ。

© 2017 Sony Pictures Television Inc. All Rights Reserved.

「ミスター・メルセデス」 CSベーシック初放送 来春スタート予定

凶悪サイコキラー VS 元刑事の攻防戦

ベストセラー作家スティーヴン・キングが、初めて本格的ミステリーに挑んだ⼩説「ミスター・メルセデス」をドラマ化!

半年前に警察を辞めたビル・ホッジスのもとに、一通のメールが届く。差出人は「Mr. M」。それは数年前、高級車(メルセデス・ベンツ)で群衆に突っ込み、多くの命を奪ったまま逃走した殺人犯(メルセデス・キラー)だった。ホッジスとメルセデス・キラーのすさまじい攻防戦が今はじまる!

© 2017 Sonar Entertainment Distribution, LLC. All Rights Reserved.

「PREACHER プリーチャー」TV初放送 来夏スタート予定

「ブレイキング・バッド」「ウォーキング・デッド」のAMCが衝撃のDCコミックス作品を待望のドラマ化!

脳天直撃!前代未聞の鮮血バイオレンスアクション

小さな教会の牧師(プリーチャー)を務めるジェシー・カスターは、過去の罪に苛まれ、信仰心を失いかけていた。そんなある日、ジェシーは得体の知れない“何か”に憑依され、謎の特殊能力を手に入れる。

そして、アイルランド系吸血鬼のキャシディ、過激な元恋人のチューリップと共に、不死の存在と直面していく…。

© 2016 Sony Pictures Television Inc. and AMC Film Holdings LLC. All Rights Reserved.

※放送時期・順番は変更になる可能性があります。