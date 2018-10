TVアニメ『モンスターファーム』が待望のBlue-ray化！　ハイレートSDとなった「ガッツだ！Blu-ray BOX」が発売

TVアニメ『モンスターファーム』が待望のブルーレイ化! オリジナルマスターからデジタルリマスタリングし、DVD画質を上回る“ハイレートSD(480i)”画質で収録!「円盤石の秘密」(全48話)と「伝説(レジェンド)への道」(全25話)をブルーレイディスク3枚にまとめて収録したコンパクト仕様!

少年ゲンキとユニークなモンスターたちの友情と勇気あふれる冒険が、ガッツ全開で再び蘇ります!

商品情報

**◆TVアニメ『モンスターファーム』ガッツだ!Blu-ray BOX!

発売日:2018年12月21日発売

価格:本体価格 34,000+税

品番:FFXT-9003

枚数:Blu-ray Disc 3枚組

収録分数:約1838分

音声仕様:日本語 ステレオ

画面サイズ:4:3

ディスク仕様:BD50G

製作年:

円盤石の秘密……1999年

伝説への道……2000年

製作国:日本

発売元:フロンティアワークス

販売元:フロンティアワークス

※仕様・特典内容は全て予定です。予告無く変更になる場合がございます。



◆スエゾーのBlu-ray BOXの目玉~その1~

キャラクターデザイン前田実による今回のBlu-ray BOXのために描き下ろされたイラストをパッケージに使用!



◆スエゾーのBlu-ray BOXの目玉~その2~

1999年に発売された「モンスターファーム バトルカード」のモンスターカードに使用されたイラストを掲載した特製ブックレットを付属!

※画像はイメージです。

※ブックレットにはモンスターカード以外の種類のカードのイラストは掲載されません。

TVアニメ『モンスターファーム』作品情報

【ストーリー】

主人公ゲンキはゲーム大会「モンスター甲子園」で優勝し「モンスターファーム200X」のCD-ROMを手に入れた。早速試してみようとしたとたん、なんと! ゲンキはモンスターファームの世界に召喚されてしまった!

そこでホリィとスエゾーに出会い火の鳥の眠る円盤石を探す旅に出る。果たして、この旅の結末は……。

【スタッフ】

≪円盤石の秘密≫

原作:コーエーテクモゲームス「モンスターファーム」

監督:矢野博之

シリーズ構成:米村正二

キャラクターデザイン:前田 実

総作画監督:菖浦隆彦

美術設定:横山幸博

美術監督:菅原清二、清水一利

デジタル撮影監督:川田敏寛

音響監督:山田智明

音楽監督:鈴木清司

アニメーション制作:トムス・エンタテインメント



≪伝説への道≫

原作:コーエーテクモゲームス「モンスターファーム」

監督:矢野博之

シリーズ構成:米村正二

キャラクターデザイン:吉川真一

総作画監督:吉川真一

総作画監督補:久高司郎

美術監督:工藤ただし

色彩設計:平山礼子

デジタル撮影監督:久保博志

編集:今井 剛

アニメーション制作:トムス・エンタテインメント

【キャスト】

ゲンキ:横山智佐

ホリィ:國府田マリ子

スエゾー:高木 渉

モッチー:白鳥由里

ゴーレム:内田直哉

ライガー:矢尾一樹

ハム:佐々木 望



【オープニングテーマ】

「風がそよぐ場所」歌:小松未歩

「picnic」歌:rumania montevideo

「Close To Your Heart」歌:愛内里菜

「NAME」歌:宇都宮 隆

「FLUSH」歌:宇都宮 隆



【エンディングテーマ】

「flame of love」歌:sweet velvet

「デジタルミュージックパワー」歌:rumania montevideo

「Wonderin' Hands」歌:4D-JAM

「ただ過ぎ行くために」歌:宇都宮 隆

「Be Truth」歌:宇都宮 隆