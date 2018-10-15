哆啦A梦万圣夜狂欢夜菜谱与周边强势来袭!

在哆啦A梦博物馆，“万圣夜展”正在火热进行中，并将持续至10月31日(周三)！ 限时出售的菜谱与周边，必将给您留下美好的回忆，快来一起感受吧!

【万圣夜狂欢商品】

KAO de DORAEMON 明信片套装／840日元(含税、４片装、３种)

可以假装自己是哆啦A梦的万圣夜神器!? 拿着这种明信片，在博物馆入口处与砖砌成的哆啦A梦的眼睛合影吧！图案的哆啦A梦的眼部表情各不相同，有大笑、微笑、生气、哭泣等共12种。

寻找哆啦A梦的眼睛吧！

【万圣夜狂欢菜谱】

万圣夜狂欢 方形小蛋糕／1,000日元(含税)

使用红薯这一秋天的代表食材制作而成的方形蛋糕，搭配生奶油。

权助 圣代／1,100日元(含税)

挖地瓜的机器人权助（ごんすけ）也超级喜欢的地瓜圣代！

未来百货公司「通行圈 T恤」／大人：5,940日元(含税)、儿童：3,780日元(含税)

亲子T恤！印有大号哆啦A梦的是儿童装，胸兜处有个哆啦A梦小屁股的是成人装。

神户草莓松露〜哆啦A梦7周年纪念包装〜／1,080日元(含税)

有名的神戸フランツ(Kobe Frantz)家的草莓松露，外加博物馆原创的包装盒！

【川崎市 藤子・Ｆ・不二雄博物馆】

地 址：〒214－0023 神奈川县川崎市多摩区长尾2-8-1

交 通：自小田急线及JR南武线登戸站乘坐川崎市BUS的直达车(付费)（所需时间 约9分钟）

入园时间：①10:00 ②12:00 ③14:00 ④16:00

开馆时间：10:00～18:00

休 馆 日 ： 每周二、年末年初

入馆门票：成人/大学生1,000日元、初高中生700日元、儿童（４岁以上）500日元 ※３岁以下免费

官 方 HP: http://fujiko-museum.com/english/ （可切换语言）

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编辑/小丸子