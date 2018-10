週末にAKIHABARAゲーマーズ本店でスタリラ先行体験会を行い、たくさんのお客様にリリース目前のスタリラを遊んでいただきました。

今回の体験会では「VSレヴュー」が解禁され、参加者同士で、24人の舞台少女を使った対戦を楽しんでいただきました。予想以上に多くのお客様にお越しいただき、店頭は大盛況でした。

「VSレヴュー」では、プレイヤー同士がリアルタイムでマッチングして対戦を楽しめます。舞台少女たちを育てて、全国のプレイヤーとレヴューで勝負することができます。

