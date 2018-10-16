＜レスリング＞【2018年世界選手権・展望（19）】ジェームズ・グリーン（米国）とマゴメドラスル・ガジマゴメドフ（ロシア）の激突か…男子フリースタイル70kg級

※10月15日現在、エントリーは不明です。下記はすべて本HPの予想です。
昨年優勝のフランク・チャミゾ（イタリア）と同3位の藤波勇飛（山梨学院大）は74kg級へ階級アップ。同2位のジェームズ・グリーン（米国）と2015年世界選手権優勝のマゴメドラスル・ガジマゴメドフ（ロシア）が優勝を争うか。
昨年65kg級2位で、今年は70kg級で欧州選手権2位のマゴメドムラド・カジエフ（ポーランド＝元ロシア）がこの階級に出てくるか。欧州選手権3位で、トビリシ国際大会（ジョージア）とジオルコウスキ国際大会（ポーランド）を制したズラビ・イアコビシビリ（ジョージア）が優勝争いにからむ実力はありそう。
アジア選手権優勝のイクティヨール・ナブルゾフ（ウズベキスタン）がどこまで上位へ食い込めるか。
2017～2018年主要大会成績
【2017年世界選手権】
［1］Chamizo Marquez, Frank（イタリア）
［2］Green, James Malcolm（米国）
［3］藤波勇飛（日本）
［3］Tanatarov, Akzhurek（カザフスタン）
［5］Gor, Yakup（トルコ）
［5］Erbotsonashvili, Zurabi（ジョージア）
【2018年欧州選手権】
［1］Kurbanaliev, Magomed（ロシア）
［2］Gadzhiev, Magomedmurad（ポーランド）
［3］Iakobishvili, Zurabi（ジョージア）
［3］Muslimov, Murtazali Rakhmatulla（アゼルバイジャン）
［5］Nurikau, Azamat（ベラルーシ）
［5］Kviatkovski, Andrey（ウクライナ）
【2018年アジア選手権】
［1］Navruzov, Ikhtiyor（ウズベキスタン）
［2］Lee, Seung-Bong（韓国）
［3］Kumar, Vinod Ompraksh（インド）
［3］Ashirov, Meizhan（カザフスタン）
【2018年パンアメリカン選手権】
［1］Green, James Malcolm（米国）
［2］Guzman Ipuz, Hernan（コロンビア）
［3］Chaves, Alexander（カナダ）
［4］Pereira De Oliveira Junior, Marcos（ブラジル）