＜レスリング＞【2018年世界選手権・展望（21）】2連覇目指す柳漢寿（韓国）にロシア、キューバ、日本が挑む…男子グレコローマン67kg級

※10月15日現在、エントリーは不明です。下記はすべて本HPの予想です。

韓国のとりでを守れるか、柳漢寿（韓国）

　昨年66kg級優勝の柳漢寿（韓国）は、今年2月のアジア選手権ではつますいたが、8月のアジア大会では見事に優勝し地力を見せた。2年連続優勝なるか。昨年3位で今年の欧州選手権を制したアルテム・スルコフ（ロシア）は、今年3度の国際大会でも優勝しており、勢いがある。

　アジア選手権優勝のアルマト・ケビスパエフ（カザフスタン）は、アジア大会決勝で柳漢寿に敗れて2位。リベンジしての世界一なるか。2016年リオデジャネイロ・オリンピック59kg級優勝のイスマエル・ボレロ・モリーナ（キューバ）は今年から67kg級へ。最初のタクティ・カップ（イラン）こそ5位だったが、その後の中南米での３大会に優勝。欧州の強豪相手にどこまでやるか。

　昨年2位のマテウス・ベルナテク（ポーランド）、今年の欧州選手権2位のシュマギ・ボルクバーゼ（ジョージア）、柳漢寿に2連勝中の下山田培（警視庁）がどこまで上位へ食い込めるか。

2017～2018年主要大会成績

　【2017年世界選手権66kg級】
［1］Ryu, Han-Soo（柳漢寿＝韓国）
［2］Bernatek, Mateusz（ポーランド）
［3］Yueksel, Atakan（トルコ）
［3］Surkov, Artem（ロシア）
［5］Aslanyan, Karen（アルメニア）
［5］Elyasi, Mohammad Morad（イラン）

　【2018年欧州選手権】
［1］Surkov, Artem（ロシア）
［2］Bolkvadze, Shmagi（ジョージア）
［3］Aslanyan, Karen（アルメニア）
［3］Basar, Enes（トルコ）
［5］Bjerrehuus, Fredrik（デンマーク）
［5］Karecinski, Dawid（ポーランド）

　【2018年アジア大会】
［1］Ryu, Han-Soo（柳漢寿＝韓国）
［2］Kebispayev, Almat（カザフスタン）
［3］Ismailov, Amantur（キルギス）
［3］Geraei, Mohammad Reza（イラン）

　【2018年アジア選手権】
［1］Kebispayev, Almat（カザフスタン）
［2］下山田培（日本）
［3］Rakhmatov, Mirzobek（ウズベキスタン）
［3］Zhang, Gaoquan（中国）

　【2018年パンアメリカン選手権】
［1］Borrero Molina, Ismael（キューバ）
［2］Lopez Salcedo, Manuel Alejandro（メキシコ）
［3］Molina Cortez, Mario（ペルー）
［3］Ramos Junior, Joilson de Brito（ブラジル）

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