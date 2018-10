ニンテンドースイッチ「モンスターハンターダブルクロス Nintendo Switch Ver.」と「ウルトラストリートファイターIIザ・ファイナルチャレンジャーズ」がお買い求めやすくなって登場!ゲーム未経験の方はこれを機に遊んでみよう。

※これらソフトのゲーム内容は過去に発売されたものと同一です。

■「モンスターハンターダブルクロス Nintendo Switch Ver. Best Price」

発売日:2018年11月15日予定

価格:パッケージ版 3,990円(税抜)

価格:ダウンロード版 3,694円(税抜)

■「ウルトラストリートファイターII ザ・ファイナルチャレンジャーズ Best Price」

発売日:2018年11月22日予定

価格:パッケージ版 2,990円(税抜)

価格:ダウンロード版 2,769円(税抜)

(C)CAPCOM CO., LTD. 2015, 2017 ALL RIGHTS RESERVED. (C)CAPCOM U.S.A., INC. 2017 ALL RIGHTS RESERVED.