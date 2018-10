■事前ダウンロードキャラメイクキャンペーン開催!

本日より「ヴェンデッタ」のキャラクターメイキングを体験できる事前ダウンロードキャンペーンを開始いたします。細部にまでこだわることのできる自由自在のキャラクターメイキングをぜひ体験してみてください。さらに、オリジナルキャラクターを指定のハッシュタグをつけてTwitterに投稿すると参加者の中から抽選で30名様にギフトコードをプレゼントいたします。ぜひご参加ください。詳しくは公式ブログをご確認ください。

公式ブログ

http://blog.gamevil.co.jp/vendetta_pre-dl-event.html

賞品

抽選で30名様にiTunesまたはGooglePlayギフトコード1,500円分

参加方法

制作したキャラクターをTwitterに指定のハッシュタグをつけ投稿

ハッシュタグ

#VENDETTA_MMO

#キャラメイク

期間

10月16日(火)11:00~10月18日(木)9:00まで

※キャラクターのジョブは抽選に影響しません。自由に、好きなジョブでキャラメイクをお楽しみください。

※正式配信開始まで、ゲーム本編をプレイすることはできません。

※作ったキャラクターは正式配信時には反映されません。

※正式配信開始後、アプリの更新作業が必要になる場合があります。

■事前ダウンロード記念!公式YouTuberによる生放送「ヴェンデッタ大喜利大会」開催!

10月16日(火)20:00~の公式生放送にてヴェンデッタ大喜利大会を開催いたします。下記のお題に合わせてキャラクターを作成していただき生放送中にTwitterに投稿してください。公式プレイヤーが各6名ずつ面白いものや秀逸なものを選出、参加者の中から抽選で30名様に1500円分のギフトコードをプレゼントいたします。公式プレイヤーの心をつかみギフトコードを手にするのは誰か。ゲームを事前にダウンロードしていただき奮ってご参加ください。詳しくは公式ブログをご確認ください。

公式ブログ

http://blog.gamevil.co.jp/vendetta_predl_event2.html

賞品

抽選で30名様にiTunesまたはGooglePlayギフトコード1,500円分

お題

オーク

ハロウィン

似顔絵(各公式プレイヤーの顔に似せたキャラを作成)

キャンペーン参加方法

公式Twitterをフォローおよびハッシュタグ#VENDETTA_MMOと、お題のハッシュタグ、お題の画像、公式プレイヤー名のハッシュタグ入れてツイート。

例)#VENDETTA_MMO #似顔絵 #マミルトン

※ギフトコードは後日、公式プレイヤーまたは、公式TwitterよりDMにてご連絡させていただきます。

※ハッシュタグを重複しての参加は不可。

※スケジュールの都合で16日の生放送に「みゃこ様」は含まれません。ご了承ください。

開催日

10月16日(火)20:00~

