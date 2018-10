デフ・レパード、未発表曲も収録した最新ベスト発売。オリジナルのクリスマス・ソングも公開に

10月24日の日本武道館公演を皮切りに日本公演を行う大英帝国が生んだモンスター・ロック・バンド、デフ・レパード。彼らの新しいベスト・アルバム『ザ・ストーリー・ソー・ファー:ザ・ベスト・オブ・デフ・レパード』(原題:The Story So Far - The Best Of)の発売が決定となった。

1CDと2CD、2LP+7インチ・シングルでのフォーマットで全曲最新リマスタリング音源で発売され、ディスク1には現在再演ライヴ・ツアー行っている名盤『ヒステリア』からのヒット・シングルやCD初収録となるデペッシュ・モードの楽曲「パーソナル・ジーザス」のカヴァーが収録。ディスク2はレーベルをまたいだアルバムから選曲され、未発表音源となる「ロック・オン(ラジオ・ミックス)」が収録される。2LP+7インチ・シングルの7インチには、オリジナルのクリスマス・ソングが収録される。この曲は10月12日にデジタルにて配信された。

オリジナル・クリスマス曲「We All Need Christmas」配信中

iTunes/Apple

Spotify

昨年には大ヒット・アルバム『ヒステリア』の30周年記念盤をリリース、今年に入ってからは初のカタログのデジタル配信、80年年代の作品を1つにまとめたコレクション・ボックスのリリースと、ライヴだけでなく、自らのカタログ再発にも精力的に取り組むデフ・レパードが現時点でのキャリアを総括したベストとなる。

YouTubeには告知映像も公開されている。

また、11月30日には7インチ・シングル10枚から成る生産限定のボックス・セット『Hysteria: The Singles』の発売も決定した(輸入のみ)。

■リリース情報

〇デフ・レパード『ザ・ストーリー・ソー・ファー:ザ・ベスト・オブ・デフ・レパード』

Def Leppard “The Story So Far - The Best Of”

2018年12月7日発売(輸入盤・配信は11月30日)

1CD展開図

1CD

価格:2,500円+税/品番:UICY-15797

日本盤のみ:SHM-CD仕様/解説付/歌詞対訳付

購入はこちら

2CD展開図

2CD

価格:3,200円+税/品番:UICY-15798/9

日本盤のみ:SHM-CD仕様/解説付/歌詞対訳付

購入はこちら

収録内容 *『』はオリジナル収録アルバム

CD1

1. アニマル 『ヒステリア』

2. フォトグラフ 『炎のターゲット』

3. シュガー・オン・ミー 『ヒステリア』

4. ラヴ・バイツ 『ヒステリア』

5. レッツ・ゲット・ロック 『アドレナライズ』

6. アーマゲドン 『ヒステリア』

7. フーリン 『炎のターゲット』

8. トゥー・ステップス・ビハインド 『レトロ・アクティヴ』

9. ヘヴン・イズ 『アドレナライズ』

10. ロケット 『ヒステリア』

11. ヒステリア 『ヒステリア』

12. ハヴ・ユー・エヴァー・ニーデッド・サムワン・ソー・バッド 『アドレナライズ』

13. メイク・ラヴ・ライク・ア・マン 『アドレナライズ』

14. アクション 『炎のターゲット』

15. ラヴ・アンド・ヘイツ 『デフ・レパード・グレイテスト・ヒッツ』

16. ロック・オブ・エイジ 『炎のターゲット』

17. パーソナル・ジーザス *未発表

CD2

1. レッツ・ゴー 『デフ・レパード』

2. プロミセス 『ユーフォリア』

3. スラング 『スラング』

4. ブリンギン・オン・ザ・ハートブレイク 『ハイ&ドライ』

5. ロック・オン(ラジオ・リミックス) *未発表

6. ナイン・ライヴス feat. ティム・マックロウ 『ソングス・フロム・ザ・スパークル・ラウンジ』

7. ワーク・イット・アウト 『スラング』

8. スタンド・アップ 『アドレナライズ』

9. デンジャラス 『デフ・レパード』

10. ナウ 『X』

11. アンディフィーテッド 『ミラー・ボール・ライヴ』

12. トゥナイト 『アドレナライズ』

13. カモン・カモン 『ソングス・フロム・ザ・スパークル・ラウンジ』

14. マン・イナフ 『デフ・レパード』

15. ノー・マター・ホワット(恋の嵐) 『YEAH!~イエーイ!』

16. オール・アイ・ウォント・イズ・エヴリシング 『スラング』

17. イッツ・オール・アバウト・ビリーヴィン 『ミラー・ボール』

18. キングス・オブ・ザ・ワールド 『ミラー・ボール』

2LP+1EP展開図

2LP+7インチ・シングル

輸入盤のみの取り扱い

購入はこちら

SIDE 1

1. Animal

2. Photograph

3. Pour Some Sugar on Me

4. Love Bites

SIDE 2

1. Let's Get Rocked

2. Armageddon It

3. Foolin

4. Two Steps Behind

SIDE 3

1. Heaven Is

2. Rocket

3. Hysteria

4. Have You Ever Needed Someone So Bad?

SIDE 4

1. Make Love Like A Man

2. Action

3. When Love & Hate Collide

4. Rock of Ages

BONUS 7" SIDE 1

1. Personal Jesus

BONUS 7" SIDE 2

1. We All Need Christmas

iTunes予約受付中

オリジナル・クリスマス曲「We All Need Christmas」配信中

iTunes / Apple

Spotify

輸入盤7インチボックス

〇Def Lapped “HYSTERIA: THE SINGLES”

2018年11月30日発売

輸入盤のみの取り扱い

購入はこちら

TRACKLISTING:

DISC ONE: Women / Tear It Down (US Version)

DISC TWO: Animal / I Wanna Be Your Hero (US Version)

DISC THREE: Hysteria / Ride in To the Sun (Int Version)

DISC FOUR: Pour Some Sugar on Me / Ring of Fire (US Version)

DISC FIVE: Love Bites / Billy’s Got A Gun (Live)(Int Version)

DISC SIX: Armageddon It / Release Me (Can Version)

DISC SEVEN: Rocket / Woman (Live) (US Version)

DISC EIGHT: Excitable / Run Riot (Album Version)

DISC NINE: Love and Affection / Don't Shoot Shotgun (Album Version)

DISC TEN: Animal / Tear It Down (Spanish Artwork Version)