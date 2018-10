■10月11日(木)に公開された世界観情報

「ワールドエンドヒーローズ」の物語の舞台となる“東成都(とうせいと)”には、23校のヒーロー高校が存在し、エリアごとに防衛を担当しています。

プレイヤーが“指揮官”として育成・指揮することになるのは、その中の5校の高校「崖縁工業高校、白星第一学園、ラ・クロワ学苑、風雲児高校、愛教学院」ですが、それぞれ個性的かつ歴史や思想が異なるために、必ずしも“仲良し”というわけにはいかず、ライバル関係が続いています。

■10月12日(金)に公開された世界観情報

プレイヤーは、政府と財閥によって作られた「ALIVE」という組織に属し、ヒーローたちを導く“指揮官”となります。東成都によって選抜された優秀なヒーローたちを集めた“合宿施設”や“訓練施設”など、ALIVEはヒーローの活動を様々な形でバックアップしています。

ヒーローは、“星の運命”を食べると言われている地球外生命体「イーター」から地球を守るため、ALIVEの生み出した「リンクユニット」と呼ばれる結晶体を使い、装備を身につけ戦いに挑みます。

■10月13日(土)~15日(月)に公開された世界観情報

イーターと戦うためにヒーローたちが扱う武器には、3つの武器種が存在します。

迅式武器

鋭く、素早い攻撃が特徴です。武器種リーダーの頼城を中心とした、賑やかなチームです。

頼城 紫暮:ガンサーベル

佐海 良輔:ギミックトンファー

御鷹 寿史:ハルバード

透野 光希:双剣

北村 倫理:ナイフ

重式武器

重量級の武器による、派手な攻撃が特徴。武器種リーダーの志藤を中心としたチームです。

志藤 正義:大剣

戸上 宗一郎:大槍

武居 一孝:大剣

斎樹 巡:長刀

矢後 勇成:大鎌

術式武器

特殊な武器の数々を操る術式武器は、リーダーの伊勢崎をはじめ自由なメンバーが多く、あまりまとまりがないようです。

伊勢崎 敬:水

浅桐 真大:魔銃

三津木 慎:ドローン

霧谷 柊:カード

久森 晃人:糸

術式武器について補足

術式武器を扱うヒーローは、右手に専用グローブを装着して術式を扱います。術式の攻撃方法には、ベーシックな「マジック」タイプと、道具を用いた「ギミック」タイプがあります。

