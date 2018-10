アメリカのファンが選ぶ！【エミー賞】のベストドレッサーランキング♪

先日開催された2018年のエミー賞!どの作品が受賞するか、毎年注目を集めていますが、それと同じぐらい注目を集めるのが女優たちのレッドカーペットファッション!今回は、アメリカを中心に海外のファンが投票で選んだエミー賞のベストドレッサーをIMDbのランキングからご紹介します。

第10位 ミリー・ボビー・ブラウン Millie Bobby Brown

第10位にランクインしたのは若干14歳ながら『ストレンジャー・シングス 未知の世界』の好演で助演女優賞にノミネートされたミリー・ボビー・ブラウン。

2017年からカルバン・クラインの「バイ・アポイントメント」キャンペーンに起用されていることから、今回もカルバン・クラインのドレスで登場しました。

子役として様々なドラマにゲスト出演している他、カルバン・クラインのモデルを皮切りに、モデル活動も行っている、今後注目の女優さんです。

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 17: Millie Bobby Brown arrives at the 70th Emmy Awards on September 17, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage,)

14歳の等身大のドレス♪

第9位 レイチェル・ブロズナハン Rachel Brosnahan

コメディ部門作品賞『マーベラス・ミセス・メイゼル』に主演し、自身も主演女優賞を受賞したレイチェル・ブロズナハンは、『ハウス・オブ・カード』『ブラックリスト』などにも出演していた注目の女優さん。

実は、今年亡くなったデザイナーケイト・スペードの姪なんだとか。

ケイト・スペードをなくし、さらに同月に祖父もなくなるという二重の悲劇を乗り越えての受賞となりました。

着用しているのは、オスカー・デ・ラ・レンタのもの。

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 17: Rachel Brosnahan poses at the 70th Emmy Awards on September 17, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage)

第8位 クリスティン・ベル Kristen Bell

『ヴェロニカ・マーズ』の主人公ヴェロニカ役でブレイクしたクリスティン・ベル。

2019年にはHuluでリブート版が公開され、クリスティン・ベルも出演することが決定しています。

そんな彼女は、Solis London(ソリス・ロンドン)のドレスで登場しました。

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 17: Kristen Bell arrives at the 70th Emmy Awards on September 17, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage,)

第7位 ケリー・ラッセル Keri Russell

Netflix配信ドラマ『ジ・アメリカンズ』で主演女優賞にノミネートされたケリー・ラッセルですが、実は元々はブリトニー・スピアーズなどと一緒に『ミッキーマウス・クラブ』に出演していた過去が。

その後『フェリシティの青春』に主演したり、映画に出演したりと女優としてのキャリアを磨いていますが、ティーン時代に出演した『ミッキーマウス・クラブ』で疲労したダンスは今でも得意。

ケリー・ラッセルが着用した、Zuhair Murad(ズハイル・ムラド)のドレスは、若手デザイナーズハイル・ムラドがデザインしたものです。

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 17: Keri Russell attends the 70th Emmy Awards at Microsoft Theater on September 17, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Dan MacMedan/Getty Images)

セクシーで素敵です♪

第6位 アンジェラ・バセット Angela Bassett

『アメリカン・クライム・ストーリー』でノミネートされたアンジェラ・バセットは、最近では『9-1-1』へのレギュラー出演で日本でも知名度が上がってきた女優さんです。

実は、『Law&Order:犯罪心理捜査班』や『フラッシュフォワード』で活躍する俳優のコートニー・B・ヴァンスの奥様でもあります。2人はエール大学に在籍中に知り合い、1996年に結婚しています。

ちなみに、夫のコートニーも2016年『アメリカン・クライム・ストーリー』でノミネートされ、主演男優賞を受賞しています。

彼女が着用しているのは、Azzi&Ostaというブランドのドレス。

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 17: Angela Bassett attends Backstage Creations Giving Suite At The 70th Emmy Awards at Microsoft Theater on September 17, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Rebecca Sapp/Getty Images for Backstage Creations)

思わずため息が出ちゃいます♪

第5位 ペネロペ・クルス Penélope Cruz

リミテッド・シリーズ部門で作品賞を受賞した『アメリカン・クライム・ストーリー』に出演したペネロペ・クルス。

彼女のドレスは、CHANEL(シャネル)のものだそうです。

スペインを代表する女優であるペネロペ・クルスは、映画をメインに活躍していますので、ドラマ出演は貴重かもしれません。

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 17: Penélope Cruz poses in the press room during the 70th Emmy Awards at Microsoft Theater on September 17, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage)

第4位 アレクシス・ブレデル Alexis Bledel

『ハンドメイズ・テイル 侍女の物語』で作品賞、助演女優賞にノミネートされたアレクシス・ブレデルは、14歳からモデル活動を開始し、その後女優に転身。

着用しているドレスは、1970年代にスペイン人デザイナーヘスス・デル・ポゾが創設したDelpozo (デルポゾ) というブランドのもの。アヴァンギャルドを得意とするブランドということで、アレクシス・ブレデルが着用したドレスも他とは違う個性が光っていますね。

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 17: Alexis Bledel attends the 70th Emmy Awards at Microsoft Theater on September 17, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage,)

第3位 ダコタ・ファニング Dakota Fanning

映画『アイ・アム・サム』の好演で、全世界から絶賛を受けた子役出身のダコタ・ファニングももう24歳。

すっかり大人の女性に成長しました。

リミテッド・シリーズ部門の『エイリアニスト』に出演した彼女が着用していたのは、クリスチャン・ディオールのドレス。

すっかり大人になった彼女の今後にも注目です。

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 17: Dakota Fanning arrives at the 70th Emmy Awards on September 17, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage,)

第2位 アンジェラ・サラフィアン Angela Sarafyan

作品賞にノミネートされた『ウエストワールド』に出演したアンジェラ・サラフィアンが第2位。

美人が多い国として有名なアルメニア出身の彼女は、アメリカ国内で最近新しいセクシーアイコンとして注目を集めています。

彼女のドレスは、ファッションデザイナーを発掘する番組『プロジェクト・ランウェイ』シーズン4の優勝者で、現在は自身のブランド「クリスチャン・シリアーノ」を発表し、セレブにもファンの多い、クリスチャン・シリアーノのドレス。

ということで、『プロジェクト・ランウェイ』ファンにとっても嬉しい第2位です。

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 17: Angela Sarafyan attends the 70th Emmy Awards at Microsoft Theater on September 17, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Dan MacMedan/Getty Images)

NEW YORK, NY - SEPTEMBER 08: Designer Christian Siriano walks the runway at Christian Siriano - Runway during New York Fashion Week: The Shows on September 8, 2018 in New York City. (Photo by Fernanda Calfat/Getty Images)

次シーズンから『プロジェクト・ランウェイ』の新レギュラーになることも発表された、デザイナーのクリスチャン・シリアーノ!

第1位 エミリア・クラーク Emilia Clarke

第1位は2018年エミー賞で作品賞を受賞した『ゲーム・オブ・スローンズ』に出演するエミリア・クラーク!

彼女は、2015年にディオールのジュエリーコレクション「Rose des Vents」のキャンペーンヴィジュアルモデルに起用された縁もあってか、ディオールのドレスで登場しました。

ちなみに、カンヌ映画祭に登場した時にもディオールのドレスを着ていました♪

LOS ANGELES, CA - SEPTEMBER 17: Emilia Clarke arrives at the 70th Emmy Awards on September 17, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Steve Granitz/WireImage,)