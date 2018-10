映画『バーフバリ』ヴォーカル＆サウンドトラックの超豪華展開図やパッケージビジュアルが解禁！

2018年11月28日(水)に発売となる映画『バーフバリ』ヴォーカル&サウンドトラックのパッケージビジュアルが解禁となりました!

「王の肖像画」がイメージされたデジパック表面など展開図も公開。『バーフバリ』の世界観が詰め込まれたパッケージとなっています。

また、発売を記念してアニメイト新宿にてキャンペーンも開催。こちらの情報もぜひお見逃しなく!

▲スリーブケース

超豪華! 映画『バーフバリ』ヴォーカル&サウンドトラックの展開図も公開!

豪華3枚組デジパック仕様となり、デジパック表面はアマレンドラ・バーフバリ、マヘンドラ・バーフバリ、そしてバラーラデーヴァのビジュアルを使用。「王の肖像画」がイメージされています。

レーベルもそれぞれのモチーフカラーを使用。『バーフバリ』の世界観を詰め込んだパッケージです。また、ブックレットは劇中歌13曲のテルグ語、英語歌詞、そして映画中の日本語字幕および日本語訳が完全収録されています。

▲パッケージ展開図

商品情報

商品名:映画『バーフバリ』ヴォーカル&サウンドトラック

発売日:2018年11月28日(水)

価格:4,200円+税

仕様:CD3枚組

品番:FFCJ-0002

発売元・販売元:フロンティアワークス

<収録内容>『バーフバリ 伝説誕生』■ヴォーカル曲

・MAMATALA TALLI

・JEVA NADHI

・DHIVARA

・SIVUNI AANA

・PACHA BOTTASI

・MANOHARI

・NIPPULAA SWASA GA

・DHEEVARA (ENGLISH VERSION)

■サウンドトラック

・Mahendra Baahubali Must Live

・The Mask and the Soldier

・Tattoo

・Bhalla and Bison

・Volcanic Words

・Man and Woman

・Mahishmathi.. Brace Yourself

・Undying Glory

・Rage 1

・Rage 2

・The King and His Sword

・Baahubali - The Story

・Sivagami

・True Colours

・Kaalakeyas

・Old Tools New Plan

・Wkkb

『バーフバリ 王の凱旋』■ヴォーカル

・Saahore Baahubali

・Hamsa Naava

・Kannaa Nidurinchara

・Dandaalayyaa

・Oka Praanam

■サウンドトラック

・Agni Prasthham

・The Saviour

・Poison

・Sniffer Dog

・The Tour

・Compensation

・Devasena

・Kunthala

・Lust

・Killer Beauty

・Wrong Path

・Word Against Sword

・Love At First Fight

・Master Plan

・He is The Man

・Revealed Identity

・Royal Love

・Enter Mahishmathi

・The Court

・Greatest Honour

・My wish is your Priority

・Please Leave Me

・Trap

・Stoned Heart

・Confession

・Lullaby of Death

・Can You Ever Forgive me?

・Birth of An Avenger

・Message From Forgotten Past

・Hatha Praveera

・We Can’t Afford to Lose

・Think Like Baahubali

・Sa Ho !

・Constitutional Advice

・War and Passion

・My Faith My Mentor

※劇中歌は「テルグ語Ver」の収録となります

※収録順は変更になる可能性がございます

<法人特典>

■アニメイト

アニメイト限定「王のブロマイドセット」(アマレンドラ・バーフバリ&バラーラデーヴァ)

【サウンドトラック】映画 バーフバリ ヴォーカル&サウンドトラック

サイン入りポスターが当たるキャンペーンも実施!● 映画『バーフバリ』ヴォーカル&サウンドトラック 発売記念 キャンペーン

・開催期間:2018年11月27日(木)~12月9日(日)

・開催店舗:アニメイト新宿

・応募方法:キャンペーン期間中に対象商品を1枚ご購入毎に1回抽選会にご参加頂けます。抽選で景品をプレゼント!

・景品内容

【A賞】

キャスト(クマラ役:スッバラージュ)直筆サイン入り映画『バーフバリ 王の凱旋』<完全版>ポスター 3名

【B賞】

映画『バーフバリ 王の凱旋』ポスター 10名

【C賞】

特製ステッカー 100名

・対象商品

2018年11月28日(水)発売 映画『バーフバリ』ヴォーカル&サウンドトラック

<注意事項>

※景品は数に限りがございます。なくなり次第終了となりますのでご了承ください。

※A賞は店頭にて展示した実物をプレゼント致しますため、多少の傷・汚れがある場合がございます。予めご了承ください。

※フェアの内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。

※状況により、抽選会への回数制限を設けさせていただく場合がございます。

※特典受け取り後の商品返品はお受けできませんので、予めご了承ください。

