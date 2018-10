本トレーラーは「ヒットマン2」の暗殺のカギとなる「ツール」にフィーチャーし、さまざまなツールを使った暗殺方法を紹介しています。

本作には多種多様な暗殺方法があり、正面からターゲットのところに向かい、銃を使ってターゲットを仕留めることも可能です。

ですが、その後の追跡から逃げ切るのは困難ですし、何より伝説の暗殺者エージェント47としては、事故に見せかけたり、他のキャラクターに気付かれないように暗殺したりと、ターゲットの抹殺を鮮やかにキメたいところです。

今回のトレーラーでは遠隔操作で爆破できる携帯電話や、電気ショック、衝撃手榴弾、遠隔の音声揺動、使い捨て周波数変換器などさまざまなツールを使ってターゲットを暗殺する方法の一例を紹介しています。これらのツールをどのように暗殺に役立てるかはプレイヤー次第です。

同じツールでも異なる使い方でミッションを遂行することができますし、ほかにも多数のツールが登場します。手持ちのツールをどのように使って暗殺に役立てるかはプレイヤーの想像力次第です。ぜひこのトレーラーを見てあなただけのオリジナルの暗殺に役立ててください。

