ファンタスティック・ビースト』シリーズ最新作『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』から、あのエディ・レッドメイン演じるニュート・スキャマンダーがフィギュアで登場!

イギリスにもどってきた魔法動物学者の主人公ニュートは、強大な敵の魔法使い「グリンデルバルド」が逃げ出したことを知る… トレードマークでもある魔法のトランクを携え杖を構えたニュートの姿を立体化。

胸ポケットにはボウトラックルの姿も!

台座はスチール製で、フィギュアに内蔵されたマグネットにより固定する仕様となり、それぞれのフィギュアをお好みの場所に配置することができる。

<商品概要>

【商品名】ARTFX+ニュート・スキャマンダー

【サイズ】全高180mm

【価格】9,800円 (税抜)

【発売日】2019年05月

【製品詳細】https://www.kotobukiya.co.jp/product/product-0000003096/

